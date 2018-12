Miss Vitenam conquista a internautas por publicar su origen humilde

México.-Miss Vitenam no ganó el certamen más famoso de belleza pero sí se ganó los corazones de los internautas al mostrar lo orgullosa que está de su origen humilde.

H’Hen Nie escribe en Instagram “Me encanta este momento, con mi mamá en mi dulce hogar”, se trata de Miss Vietnam y su fotografía ha recibido más de 21 mil “me gusta”. Y es que la joven de 26 años se ha ganado el corazón de todos al mostrarse orgullosa de su origen humilde.

Y es que, a pesar de lujo y la elegancia que envuelve el concurso Miss Universo, Miss Vientam no parece avergonzarse de las condiciones en las que se crió. Las fotografías muestran cómo su infancia fue en una casa con paredes y suelo de madera, casi sin muebles y una hoguera en el hogar donde comparte los alimentos con sus seres queridos.

#MissVietnam H'Hen Niê is humble, beautiful and down to earth, even after going to Miss Universe and representing her country she didnt act high and mighty after coming back home she stayed true to herself. She didnt get the crown but she's still a QUEEN pic.twitter.com/xW4EB6IQtR

