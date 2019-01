Modelo sorprende Instagram con foto desnuda esperando cargar gasolina

View this post on Instagram

¡Sonriéndole al 2019! Definitivamente el 2018 no fue como esperaba, lo inicié con ciertas expectativas e ideas que al final se deshicieron en el camino; sin embargo agradezco que las cosas hayan pasado de esa manera. De no haber sido por ello, hoy no tendría el crecimiento personal, inteligencia emocional y madurez a la hora de ver la vida. Definitivamente este fue el año en el que más personas conocí, en el que más historias reales viví; en el cual valoré y disfruté cada aspecto de mi vida, principalmente mi familia. Aún falta un largo camino por recorrer, pero este año me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que el amor siempre está presente, me enseñó a amarme antes que a nadie, a conocer un nuevo tipo de amor y vivirlo. Este año me puso un amor hermoso. Aprendí a soltar, a llorar y levantarme, a no cerrarme y a ver qué la vida es en verdad hermosa. Agradezco a cada una de las personas que estuvo presente, ya que sin ellos no hubiera sido posible este proceso. Agradezco que me hayan hecho sentir tantas cosas, emociones y sensaciones que me despertaron. No importa si hubo sufrimiento, sí finalmente supe abrazarlo y después soltarlo para volar muy alto. Fue un año que se me pasó volando, ya estamos en 2019… Y estoy lista para subirme a la aventura y ver qué nuevas experiencias y aprendizajes me depara este año. ¡Feliz 2019 amigos!