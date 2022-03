Trendy.- Moderatto continúa con su regreso musical tras un tiempo de pandemia por la Covid-19 y su proyecto de realizar nuevas versiones de las mejores canciones de RBD ya no solo es una realidad, sino que tendrán su tercer sencillo oficial y en esta ocasión será a lado de Danna Paola.

Aunque algunos fans de la música rock-pop veían la idea como algo imposible, Marcello Lara, Iñaki Vázquez, Elohim Corona y su vocalista y pianista Jay de la Cueva traen de vuelta uno de los primeros clásicos de la banda mexicana que le daría la fama nacional en el 2004 -disco Rebelde-: Sólo Quédate En Silencio.

En el breve video presentado por Moderatto se puede observar la portada oficial del sencillo, que continúa con una estética en caricatura, donde se muestra a la también actriz posando con un tatuaje de los rostos de los integrantes de la banda. La melodía de fondo es el primer adelanto de cómo se escuchará el nuevo cover, aunque para sorpresa de muchos que esperaban que Danna Paola fuera quien interpretara los versos de Mia Colucci, la sorpresa es que Jay de la Cueva se quedó con el honor.

Por su parte, en la misma red social, la actriz de telenovelas como Atrévete A Soñar, Amy, la niña de la mochila azul o ¡Vivan Los Niños! escribió “En otras noticias, se viene algo muy top, ¿están listos?”. En su cuenta oficial de Twitter primero publicó “Les tengo una sorpresa” y sus más de seis millones de seguidores rápidamente lo hicieron tendencia así fans de los protagonistas de Rebelde (2004) festejaron que en esta ocasión se optara por una cantante que ha demostrado ser admiradora de la banda y sus integrantes.

“Danna Paola era la indicada para que ese cover exista”, “Aunque no me gusto nada lo que hicieron con la otra canción, la verdad es que Danna siempre canta Sólo Quédate En Silencio”, “Lo presentía porque hace mucho tiempo se le preguntó algo sobre el tema y dijo que en algún futuro cercano pasaría y ahora es real”, “Esto realmente es una unión entre pop y rock, porque se supone que esa era la idea de la banda”, “Aunque no soy fan de que se le realicen covers a canciones que prácticamente son intocables, me llamó mucho la atención esta rola”, escribieron seguidores de la cantante en Twitter.

Para sorpresa de muchos fans, a la futura colaboración se le sumó una nueva noticia: la actriz de Élite estará presente en el concierto de Moderatto en la Ciudad de México. “Malditos Pecadores, está confirmado. Este 9 de Marzo vamos a rockear Solo Quédate En Silencio de los legendarios @rbd_musica junto a @dannapaola en el increíble @auditoriomx ¡¿Están listos?!”, escribió la banda en el poster de la presentación donde la leyenda “y más por confirmar” le han hecho pensar a los amantes del pop que la intérprete de Sálvame también estará.

Anahí y Moderatto presentaron en diciembre del 2021 el inicio del proyecto RBDX100pre, con el cover de Nuestro Amor, lo cual no solo marcó el regreso de ella como solista, sino un nuevo video musical después de años, aunque no fue del gusto del público ya que tuvo que ser grabado en pantalla verde, ya que según la banda rock, la intérprete pop había solicitado grabar sus partes en solitario debido a que “quería proteger a Manuel y Emiliano -sus hijos- de un posible contagio”.

En los últimos días Danna Paola ha sido fuertemente criticada en redes sociales después de asistir a la Milan Fashion Week en Italia, por haber utilizado prendas de alto valor adquisitivo.

Fuente: Infobae