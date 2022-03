Trendy.- Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida en el medio artístico como Mon Laferte, anunció que en los próximos meses regresará a los escenarios luego de tomarse un descanso para recibir a su hijo y durante su periodo de recuperación ha compartido su felicidad con sus miles de seguidores en redes sociales a través de fotos y mensajes.

La intérprete de éxitos como Tu falta de querer, Mi buen amor, Amárrame, Amor completo, Si tú me quisieras, entre otros, reapareció en redes sociales con buenas noticias para sus miles de fans capitalinos, pues será a las 22:00 horas del próximo 22 de junio cuando se vuelva a presentar en el Auditorio Nacional, así lo compartió en Instagram.

Si bien la cantante chilena no dio más detalles del concierto, dejó entrever que tiene planeado un show muy especial porque será el primero que ofrezca después de convertirse en mamá. Cabe mencionar que durante su carrera en el medio artístico ha tratado de mantener una relación cercana con sus fans, por esa razón el público también espera celebrarla a lo grande por la llegada de su bebé.

“¿Me acompañan a mi primer concierto ahora que soy mamá?”, escribió junto a la imagen promocional de su show.

La noticia fue aplaudida por sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram, quienes se mostraron muy emocionados en la caja de comentarios con emojis de corazón rojo, caras enamoradas y fuego. Hasta el momento se desconoce más información sobre el evento, como el inicio de la preventa, el precio de los boletos o posibles invitados especiales, así como otras fechas.

Fue el pasado 10 de febrero cuando Mon Laferte anunció en su cuenta de Twitter que se había convertido en madre de un niño que lleva por nombre Joel: “Ya soy mamá”, escribió en su cuenta de Twitter. Durante los primeros días se mantuvo alejada de las redes, no sería hasta aproximadamente 12 días después cuando reaparecería en Instagram para publicar una enternecedora fotografía junto a su bebé.

En la imagen se puede ver a madre e hijo fundidos en un cálido abrazo que rápidamente se viralizó en internet. La chilena agregó un mensaje en su publicación, donde abrió un espacio de su intimidad para contar cómo pasó los primeros días en esta nueva faceta de su vida y, en medio de la ternura, confesó que no pudo tomar la foto como le hubiera gustado debido a que no había tenido el tiempo suficiente para hacerlo.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible!. Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida!, no sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, escribió.

Mon Laferte se llevó una sorpresa al experimentar la realidad que viven cientos de mujeres después de dar a luz, pues durante su embarazo llegó a notar que algunas influencers o artistas seguían viéndose radiantes, con maquillaje y outfits elaborados, en sus publicaciones de redes sociales a tan sólo días de su par y en su caso fue completamente distinto.

De esta manera, explicó que su atención está en cuidar a Joel y disfrutar al máximo sus primeros meses de vida. También contó que en una ocasión estaba tan concentrada en cubrir las necesidades de su bebé que no se dio cuenta de cómo estaba vestida.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta!, soy mamá!!!”, agregó.

