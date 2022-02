Trendy.- A días del parto, Mon Laferte presentó a su bebé a través de redes sociales con una tierna fotografía que conmocionó a sus millones de seguidores. La intérprete chilena acompañó la dulce imagen con algunos detalles sobre su experiencia como madre primeriza y confesó que no pudo tomarse una foto junto a su hijo como le hubiera gustado porque no tuvo tiempo para hacerlo.

La cantante de grandes éxitos como ‘Tu falta de querer’, ‘Amárrame’, ‘Mi buen amor’ y ‘Si tú me quisieras’ sorprendió a sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram con la primer fotografía de Joel, su primogénito a quien recibió el pasado 10 de febrero después de nueve meses de larga espera y después de mucho tiempo intentando convertirse en madre.

Mon Laferte posó con su bebé recién nacido entre sus brazos y lo mantuvo cerca de su pecho para conservar el calor. La cantautora posó para la cámara sin maquillaje y con el cabello amarrado, pero poco importó, pues el momento que se capturó en la fotografía transmitió la felicidad que siente tras cumplir su sueño de ser madre.

La intérprete acompañó la postal con detalles sobre su experiencia como madre primeriza. Explicó que no pudo tomar una fotografía con más producción como había planeado porque no ha contado con el tiempo necesario debido a que durante los últimos días se ha concentrado en cuidar a Joel y disfrutar de su maternidad.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible!. Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, escribió.

Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de la artista, compartió su sorpresa al saber lo difícil que es concentrarse en la apariencia física cuando tienes un hijo, principalmente porque existen otras mujeres en su situación que comparten fotografías con outfits bastante elaborados. La intérprete contó que su atención es completamente para su hijo al grado de que una vez no se dio cuenta de que sólo tenía puesto un zapato.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! Sor mamá!!!”, agregó.

Finalmente, la cantante de 38 años reconoció el trabajo en equipo que tanto ella como su pareja sentimental están haciendo en pro de su hijo Joel y reafirmó que a pesar de todo se encuentra completamente feliz con esta nueva etapa en su vida.

Fue a mediados del 2021 cuando Mon Laferte dio a conocer que se encontraba en la espera de su primer hijo. La noticia causó sensación entre los miles de fans de la cantante porque conocían su principal deseo personal era ser madre. Conforme fueron pasando los días, la chilena fue compartiendo más detalles de su embarazo, como los principales síntomas que tuvo como pérdida de memoria, agruras, pies hinchados, dolor de espalda, cansancio y nauseas.

De hecho, tuvo que hacer algunas adaptaciones en los conciertos que ofreció durante los últimos meses del año pasado como mantener un bote de basura especial cerca del escenario en dado caso de ser necesario.

“No sabía en lo que me metía, es mi primer embarazo. Siempre me dijeron que los primeros tres meses eran los más difíciles y que después de los tres meses iba a poder hacer como mi vida normal. Entonces yo dije: ‘Bueno, pues vámonos de gira’”, comentó durante la conferencia de prensa.

Fuente: Infobae