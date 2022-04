Espectáculos. AP.– La adaptación de Marvel de Sony Pictures, “Morbius” , obtuvo críticas desalentadoras, pero aun así logró debutar con 39,1 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones de los estudios el domingo.

Eso fue suficiente para entregar fácilmente a “Morbius”, protagonizada por Jared Leto como un bioquímico que transforma vampiros, el primer lugar en la taquilla, a pesar de que fue un debut inusualmente bajo para una película de Marvel. La última película de Sony en lanzar un personaje de Marvel, “Venom” de 2018, se estrenó en 2018 con el doble de ventas de boletos.

Pero “Morbius” también obtuvo críticas inusualmente malas para un lanzamiento de Marvel. En Rotten Tomatoes, tiene fácilmente la peor puntuación para una película de Marvel con un 17 % fresco . “Venom” (30%) tampoco fue un éxito entre la crítica. Pero dado que las previsiones se habían acercado a un fin de semana de estreno de 50 millones de dólares para “Morbius”, el pobre boca a boca y las peores críticas probablemente redujeron sus ingresos.

“Esta es una apertura débil por el estándar excepcional de Marvel para el lanzamiento de una nueva serie de superhéroes”, dijo David A. Gross, quien dirige la firma consultora Franchise Entertainment Research. “La cifra del fin de semana está muy por debajo del promedio para un primer episodio de Marvel, y también por debajo del promedio en comparación con una nueva serie de DC Comics”.

Aún así, “Morbius”, retrasada varias veces por la pandemia, fue presupuestada de manera algo modesta para una película de historietas, con un costo de producción de 75 millones de dólares. El público también le dio una calificación baja, C+ de CinemaScore, aunque a los cinéfilos todavía les gustó más que a los críticos. El puntaje de audiencia de Rotten Tomatoes para la película dirigida por Daniel Espinosa es 69% fresco.

En el extranjero, “Morbius” recaudó $44,9 millones durante el fin de semana, para una recaudación global de $84 millones.

Aún así, será difícil para “Morbius” acercarse a los recientes éxitos de Marvel de Sony. Los dos últimos fueron éxitos de taquilla: “Spider-Man: No Way Home” recaudó casi $1.9 mil millones en todo el mundo, mientras que “Venom 2” del año pasado recaudó $502 millones en todo el mundo.

La película más importante de la semana pasada, la aventura de comedia romántica de Sandra Bullock y Channing Tatum, “The Lost City”, se deslizó al segundo lugar con $14.8 millones en su segunda semana. Con un total de $54.6 millones en dos semanas, “The Lost City” se está desempeñando mucho mejor que otras entradas recientes en el género.

Después de los Premios de la Academia, Apple puso a la ganadora de la mejor película “CODA” en más de 500 salas de cine. La película, que debutó en Apple TV+ en agosto pasado, se convirtió en la primera película de un servicio de transmisión en obtener el máximo honor de Hollywood . Apple no compartió las cifras de venta de boletos el domingo, lo que convirtió a “CODA” en la primera ganadora de la mejor película sin registros de taquilla en los Estados Unidos.

También trabajando en contra de “Morbius”: la taquilla está cada vez más ocupada. Si bien no hubo nuevos lanzamientos amplios contra el lanzamiento de Sony este fin de semana, las próximas semanas traerán los lanzamientos de “Sonic the Hedgehog 2”, “Ambulance” y “Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore”. La próxima película de Marvel, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, llega de Walt Disney Co. el 6 de mayo.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Morbius”, $39.1 millones.

2. “La Ciudad Perdida”, $14.8 millones.

3. “The Batman”, $10.8 millones.

4. “Uncharted”, $3.6 millones.

5. “Jujutsu Kaisen 0”, 1,9 millones de dólares.

6. “RRR”, $1.6 millones.

7. “Spider-Man: No Way Home”, $1.4 millones.

8. “Perro”, $1.3 millones.

9. “X”, $1 millón.

10. “Todo en todas partes, todo a la vez”, $1 millón.