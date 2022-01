Cuernavaca, Morelos.- La síndica municipal de Emiliano Zapata junto con seis de los siete regidores denunciaron que el alcalde Sergio Alba Esquivel, pretende quitar facultades a los integrantes del Cabildo e imponer personas en cargos públicos sin que cumplan con el perfil.

Abril Medina, síndica municipal de Emiliano Zapata, informó que durante la Primera Sesión de Cabildo el alcalde propuso utilizar como sede del Ayuntamiento una casa propiedad de su tío, ya que el edificio original del gobierno municipal está demolido a consecuencia del sismo de 2017.

Al ser rechazada su propuesta, el edil decidió abandonar la sesión.

“Hemos tenido ya varias sesiones de Cabildo, la primera empezó el día sábado, terminamos hasta el domingo a las 12 de la noche cuando el Presidente abandonó el Cabildo. Ahí se determinó, por propuesta de los compañeros, que el Cabildo fuera afuera, en el Zócalo, en virtud de que no tenemos un domicilio que sea aprobado por nosotros y para que no se prestara a malos entendidos.

“Quisimos hacer público para que la gente se enterara los temas que se están tocando, por ahí tenemos el tema donde nos citaron a la primera sesión, el domicilio era de un familia, de su tío del presidente, había varios perfiles que nos presentó donde no se cumplía con los requisitos que marca la Ley Orgánica”, dijo la síndica.

En otra sesión el alcalde pidió a los regidores firmar un documento mediante el cual le autorizan suscribir en representación del Ayuntamiento todo tipo de contratos, convenios y actos jurídicos, con empresas y autoridades, lo que a decir de los integrante del Cabildo cancela de facto su participación en la toma de decisiones.

“Él quiere hacernos firmar un poder donde nosotros no tengamos ya ni voz ni voto”, expresó la síndica.

Santos Tavarez, uno de los regidores, también cuestionó la intención del alcalde.

“Quiere que se le otorguen a él como presidente y que nosotros ya no tengamos ni voz ni voto y estamos en contra, queremos mandar un mensaje a la ciudadanía.

“Quiere que firmemos un documento donde él indicaba que le cedíamos el derecho de hacer cualquier convenio con cualquier empresa privada o pública. Eso primero debe de ser concensado, debemos de ver qué empresa es, debemos de ver el tema de salud, si es una clínica que cubra el perfil, que tenga todo adecuado, como lo marca el tema de salud, para que pueda dar un atención médica.

El regidor Antonio Díaz Alarcón acusó que el edil trata de imponer su poder sobre el resto de los integrante del Cabildo.

“Se está tratando de imponer un cierto poder por parte del edil, Sergio Alba Esquivel, al querer someternos a los electos regidores también por parte de la ciudadanía, al querer que le otorguemos todo el poder que le faculte él hacer convenios con empresas particulares, hacer convenios en donde únicamente él sea quien otorgue esa firma y nosotros como regidores no estamos de acuerdo”, dijo.

El regidor Israel Hernández Beltrán señaló que son tiempos complejos dentro del Cabildo al inicio de la Administración municipal.

Dijo que la principal exigencia al edil es que entregue la información necesaria y suficiente a los regidores para participar en la toma de decisiones del Cabildo.

“La verdad estamos viviendo tiempos muy difíciles, momentos muy complicados con el presidente. Yo le quisiera hacer un llamado al señor Presidente, que es momento que nos dé documentos oportunos, que nos dé documentos para que nosotros en Cabildo podamos analizarlos y hacer una buena decisión, yo creo que nosotros, yo como persona con discapacidad estoy dispuesto a presentarme en todos los cabildos”, señaló.

Por su parte, la regidora Isabel Díaz cuestionó que el alcalde Sergio Alba no ha cumplido con el tema de paridad de género en la integración de su gabinete municipal.

“En la Ley Orgánica, en sus artículos dice que debe de haber paridad de género, lo cual el presidente no lo ha llevado a cabo, ya que las tres primeras secretarías que él puso, pues son puros hombres y ahí no vemos la paridad, puesto que las mujeres también tenemos esas capacidades de poder llevar direcciones, secretarías.

“Yo sí le hago un llamado al presidente, que se ponga atento para que esta Administración y su organigrama, pues vaya bien equilibrado con la paridad de género. Sí ha nombrado dos mujeres después de que ya ha nombrado como siete hombres, y ahí yo creo que no hay igualdad”, dijo.

La regidora María Josefina Hernández señaló que el frente que han integrado no es un bloque de oposición que busque una confrontación estéril con el edil.

Lo que pretenden, aseguró, es que el Alcalde respete lo establecido en la Ley Orgánica municipal.

“No somos oposición, queremos trabajar de la mano, sabemos que él es el presidente, pero el Cabildo está para respaldar lo que él proponga”, dijo.

Miguel Ángel Lara Hernández, otro de los regidores integrantes del frente, añadió que no es una resistencia, pero concedió en que se trata de un abuso por parte del edil el intentar obligarlos a firmar ese documento.

“No hay una resistencia, una resistencia no la hay, solamente queremos trabajar de la mano con el presidente.

“El presidente quiere que se le firme un documento y le hace mención a la ciudadanía que sin ese documento no puede hacer uso del recurso y eso es una vil mentira, señor Presidente, te hago un llamado, que si tienes que ir a contratar una clínica, aquí estamos los regidores, estamos las 24 horas disponibles para la gente de Zapata, si quiere ir a hacer un convenio con una gasolinera, aquí estamos nosotros los regidores, eso es lo que queremos, que seamos transparentes, que el presidente sea transparente, no podemos firmarle ese contrato, no definitivamente no podemos”, dijo.

Además de proponer utilizar la casa de su tío como sede del Cabildo, el alcalde ha intentado nombrar al frente de la dirección de Salud a una doctora sin licencia, en la Tesorería a un funcionario que no ha presentado una fianza, como lo obliga la Ley, y en la Contraloría a un habitante de otro municipio, lo cual fue criticado e impedido por los regidores.

La síndica acusó también que el edil ha encabezado una campaña de violencia política en su contra al acusarla de traicionar su proyecto.

“En estas sesiones he vivió muchas cosas, insultos, amenazas por parte de su equipo, inclusive él ha mandado… entre el equipo circulan mensajes donde dicen que yo he sido una traidora, yo no he sido ninguna traidora, yo estoy aquí porque estoy cuidando y velando por los intereses de Emiliano Zapata, porque esa es mi facultad como Síndico, yo no le voy a permitir otorgarle una facultad que la Ley a mí me confiere.

“Quiero hacer un llamado y que todo mundo sepa que estoy siendo víctima de esas amenazas, de violencia política, es la actitud que ellos tienen porque por lo señalamientos que su propia gente, su equipo, está haciendo. Yo voy a apegarme a derecho, voy a apegarme a las facultades que la propia ley a mí me está facultando, porque para esos hay un síndico”, dijo.