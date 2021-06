Guerrero. Opinión.- Morena, un partido que se acerca a la derrota este próximo domingo, pretende crear caos y desestabilización para intentar tirar la elección en Guerrero argumentando fraude como ha sido el estilo de Félix Salgado Macedonio, quien de plano ya desplazó completamente a su hija de la candidatura para tomar el control total de la elección este domingo.

Desde el cierre de las campañas electorales, el día miércoles, las supuestas denuncias por compra de votos han ido aumentando en varias partes del estado, pero más en Acapulco donde la derrota de la candidata de Morena es evidente. La dinámica de estos señalamientos es que no presentan la denuncia correspondiente ante la autoridad sino que solo salen a dar declaraciones ante los medios de comunicación y a mostrar unas fotos que no prueban nada para intentar enrarecer la jornada electoral.

Este fue el caso del hijo del perredista, Juan García Costilla, Raúl Sendic García Estrada, un aparente académico de la Universidad de Guerrero que se hace pasar por periodista, y usurpando esa función se fue a meter a la sede estatal del PRI donde pretendió husmear y tomar fotos a los representantes de casillas que fueron citados para capacitación en esa sede partidista en Acapulco.

Sendic García, después de ser corrido de la sede del PRI a donde nada tenía que hacer, salió a decir en su red social que ahí se estaba comprando el voto, sin presentar ninguna prueba de su dicho, solo con el afán de ensuciar el proceso electoral y a un partido que no es de su agrado. Raúl Sendic mantiene un obvio activismo a favor de Morena y la hija de Félix Salgado, pues a veces colabora en la Jornada Guerrero del que es dueño el senador acusado de violación sexual.

En este mismo sentido, fue la denuncia que presentó ayer el autodenominado vocero de la campaña de Morena en Chilpancingo, Héctor Pérez Delgado, para acusar el uso de una patrulla policial en el cierre de campaña del candidato de la alianza PR-PRD, porque dice que estaba estacionada y la usaron los fotógrafos para subirse y tomarle fotos al candidato. De plano, la acusación es estúpida, quizá por eso no presentó denuncia y dijo que hasta que tuviera más pruebas lo haría, sin embargo, sin pruebas de algo concreto salió a lazar estiércol para afectar el proceso electoral. Y lo peor, hubo medios que le dieron crédito.

De igual manera informaron de otra supuesta denuncia mediática, esta vez de aparentes trabajadores de Salud, que según un medio, acusan a sus líderes, otra vez sin pruebas objetivas, de coacción del voto a favor del PRI-PRD, el medio presenta unas capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp donde únicamente los invitan a una reunión.

El partido Morena está muy desesperado porque sus cuentas no le cuadran. No hay tal voto masivo por nadie porque sus candidatos no pudieron convencer al electorado de ninguna cuarta o quinta transformación, lo que mostraron es que son más de los mismo, más de la misma corrupción que ahoga al estado de Guerrero. Por esta corrupción AMLO abandonó a Morena-Guerrero hace meses, sobre todo porque se dio cuenta que Félix Salgado lo engañó.