“Morena competirá por gubernatura de Puebla”, adelanta Monreal

México.- El senador de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, afirmó este miércoles que su partido tiene todo el derecho a participar en la elección extraordinaria del año que entra, en la que se renovará la gubernatura de Puebla tras la muerte de Martha Erika Alonso.

El legislador federal desestimó con esto la posición de varios columnistas quienes sostienen que Morena no debe presentarse a la elección debido al conflicto derivado de la elección original de julio pasado, cuando Alonso se llevó el triunfo, pero Miguel Barbosa impugnó el proceso.

“Es absurdo eso. ¿Cómo creen que vamos a renunciar a participar? ¿Quién lo pide eso? Me parece totalmente fuera de la normalidad. Por supuesto que no”, declaró Monreal Ávila.

En todo caso, señaló que éste no es el momento para determinar si se apuntarán a la elección o si será Barbosa quien nuevamente se quede con la candidatura. “No lo sé, pero yo creo que es lo lógico, por eso somos partido político. Me parece que es una actitud normal que vaya a la elección, no tiene por qué no ir”.