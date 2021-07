México.- Este jueves Morena decidió hacer fiesta en el Auditorio Nacional, para celebrar los 3 años de triunfo electoral, que permitió a Andrés Manuel López Obrador convertirse en Presidente de la República, pero entre el festejo y el triunfalismo asomó la división interna que corroe al partido oficialista.

El partido del gobierno convocó a cientos de personas para su fiesta, la cual es amenizada por conjuntos de música tradicional del país.

Este centro de espectáculos fue abierto para ser ocupado a la mitad de su aforo; solamente 5 mil personas, de las 10 mil que puede concentrar, sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que al lugar llegaron menos de 3 mil 500 personas.

Poco antes de las 16:00 horas la militancia y simpatizantes comenzaron a llegar al recinto, quienes solo con boleto en mano pudieron ingresar.

Al lugar también asistió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto; la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, entre otros funcionarios.

El acto ya fue amenizado por el grupo veracruzano de Zenén Zeferino y el Sonoro Sueño; la orquesta de Tlaxiaco, Oaxaca. La cantante y senadora Susana Harp; y la actriz Regina Orozco.

Las luchas internas y las ambiciones

“¡Presidenta, presidenta!”, los gritos de morenistas quienes vitorearon a Claudia Sheinbaum en el evento denominado “3 años de la victoria del pueblo”, realizado en el Auditorio Nacional, contrastaron con los abucheos que recibió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

“¡Renuncia, renuncia!”, se escuchó en repetidas ocasiones mientras el líder guinda daba su discurso.

“Debemos honrar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, para seguir teniendo la confianza de los mexicanos”, declaró Mario en el acto al que asistieron cerca de tres mil personas, al tiempo que se escuchó “Tú no lo honraste, traicionero”.

Otro grupo leal a Mario respondió enseguida para acallar a los inconformes con la actual administración:

“Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado… Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado”, replicaron.

En su intervención, Delgado Carrillo pidió a la militancia permanecer unidos. Sostuvo que nada podrá dividir al partido, a pesar de la evidente ruptura entre los simpatizantes guindas.

“Los enemigos de la transformación están allá afuera y no dudarán en aumentar la discordia y la intriga para intimidarnos, pero no podrán dividirnos porque nuestra lucha no es por cargos ni intereses”, sentenció.

El evento duró 2 horas y 40 minutos. Estuvieron presentes diputados federales en funciones y electos, secretarios de Estado, gobernadores en funciones y electos, autoridades del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, entre otros. (Fuente original: El Universal)