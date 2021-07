Chilpancingo, Guerrero.- El domingo 11 de julio se realizó el segundo festejo oficial del séptimo aniversario de Morena, encabezado por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Areceli Ocampo Manzanares y Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Estatal de Morena; el primero de estos festejos fue el día 9, convocado por Marcial Rodríguez Saldaña, quien funge como presidente estatal del partido, quien estuvo acompañado por la gobernadora electa, Evelyn Salgado y el senador Félix Salgado, ambos grupos dicen trabajar por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los dos festejos, el llamado de los principales líderes: Pablo y Evelyn fue de unidad, muy parecidos en el planteamiento ideológico de fondo: Morena no es de nadie, es del pueblo.

En su mensaje de ayer el excandidato a gobernador Pablo Amílcar Sandoval dijo que este triunfo no se debe al liderazgo de dos o tres, sino que es un “triunfo del pueblo”. Recordó que esta lucha y movimiento data de hace más de 18 años y que el refrendo fue al proyecto alternativo de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y no a algún candidato y candidata en particular.

Hizo un llamado a Evelyn Salgado a no equivocarse, a la unidad y a que empiece a trabajar desde ya la planeación de lo que será su gobierno, así como a la conformación de lo que será su gabinete administrativo.

Por su parte, Evelyn Salgado Pineda, quien atendió la invitación al festejo encabezado por Marcial Rodríguez Saldaña, dijo que “Morena no es de una persona, Morena no es de un grupo, ni de dos, ni de tres, Morena no tiene dueño, Morena es del pueblo, de todas y de todos los guerrerenses”.

“Esto que hoy vive nuestro país y nuestro estado, es el resultado de una lucha de años, de muchos años, que se inició con los partidos de izquierda y ahora, desde el Movimiento de Regeneración Nacional se está consolidando”, expresó.

La próxima gobernadora de Guerrero reiteró su llamado de unidad, para lograr que a todos los rincones del estado llegue la Cuarta Transformación.

Si los dos coinciden en que Morena no es de dos, tres o cuatros liderazgos, que Morena es del pueblo, que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, que practican los principios morenista de no mentir, no robar y no traicionar.

Si ambos están claros que Guerrero necesita unidad para avanzar y consolidar en los próximos tres años la Cuarta Transformación como modelo de gobierno obradorista, ¿en dónde está la divergencia?

El primer festejo convocado por Marcial Rodríguez, fue realizado en uno de los mejores salones de Chilpancingo: en el Cuicalli, amplio, con ventilación, sillas tiffany con fundas, el respectivo presídium con manteles blancos y vino y los consabidos collares de cempasúchil, seguramente pagado con el presupuesto que maneja desde el Comité Estatal.

El segundo festejo, convocado por Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Estatal y consejeros y consejeras afines, fue realizado en el modesto salón Gala, con sillas negras de plástico, sin presídium ni manteles blancos, ni vinos ni collares de cempasúchil. Los gastos fueron cubiertos por cooperación voluntaria pero con la dignidad de aquellos que no tienen acceso a los lujos, tan lejanos por cierto de los pobres, bastión y corazón de la 4t.

Luego entonces, si las dos principales figuras de Morena en Guerrero Evelyn Salgado y Pablo Ballesteros, hablan y quieren la unidad. ¿Por qué ésta no se da?, ¿quién del equipo de Evelyn lo está impidiendo?

No parece que los discursos de Evelyn sean pura demagogia, se le ve en sus ojos y en su expresión corporal que tiene toda la voluntad para hacer las cosas bien y de la mejor manera.

En el evento de ayer, ciertamente hubo críticas por parte del equipo de Pablo Amílcar, en el sentido de que no puede haber dos cabezas gobernando Guerrero, en referencia a que al parecer el senador Félix Salgado sería una voz determinante en las decisiones de gobierno.

Hoy la respuesta de Marcial Rodríguez a esta postura por demás obvia y sensata, fue que aquellos que no participaron en la campaña no pueden condicionar ni regatear nada. A través de un escueto boletín llama a la unidad.

Evelyn y Pablo deben estar a la altura de lo que espera el pueblo de Guerrero con un gobierno de Morena. Deberían por salud pública y en aras de la gobernabilidad del estado, (ya que Morena solo ganó por un 4% las elecciones), sentarse de manera pública, de frente al pueblo, y trabajar por un Gran Acuerdo por la Cuarta Transformación de Guerrero.

Si los dos festejos oficiales, sirvieron para mostrar fuerza, ahora debería haber un solo acto para demostrar la unidad de la que tanto hablan en los dos lados.