Guerrero.- La supuesta encuesta de Morena para elegir una candidata que sustituya la malograda candidatura de Félix Salgado es una burda farsa de la dirigencia nacional de ese partido, parece que Mario Delgado y sus secuaces se empañan en pendejear a los guerrerenses, pareciera que ven a los ciudadanos de Guerrero como estúpidos a los que se les puede imponer cualquier cosa y que lo aceptarán con gusto, de eso se trata el resultada de la fantasmal encuesta que presentarán este día.

Tal parece que Morena no tiene personas decentes, personas capaces de representar la esperanza y las aspiraciones del pueblo de Guerrero, pero sobre todo personas honestas.

Los nombres de las mujeres que participan en esta aparente medición para elegir una candidata que esté a la altura de lo que el pueblo de Guerrero necesita, se reduce intencionalmente a una lista infame.

Se dice que es intencional, porque así lo han venido haciendo, la comisión de elecciones se esmera en armar listas absurdas y excluyentes para justificar la imposición de un nombre, de una figura por descarte. Es un método ruin y tramposo. Pero sobre todo, es un método para imbéciles.

En esta ocasión vuelven a repetir lo mismo que han hecho antes. La lista de las mujeres que se encuestan se reduce a María de la Luz Núnez Ramos, quién sabe por qué diablos insisten en ponerla siempre en esas listas, cuando esa mujer, una anciana, tiene una década de no radicar en Guerrero. Fue además la responsable de la matanza de campesinos en Aguas Blancas.

Le sigue la corrupta Esther Araceli Gómez, que ya antes quiso robarse la candidatura plurinominal reservada para indígenas, mañosamente pretendió usurpar esa candidatura que el INE se la quitó, además de manipular y vender candidaturas en el proceso se selección en Guerrero, ahora como si no hubiese más mujeres, como si no hubiese gente decente, la vuelven a poner en esta encuesta.

Meme de Félix que circula en la red

Le sigue la senadora Nestora Salgado, a quien ponen efectivamente para justificar la imposición de la hija de Félix Salgado. Nestora es senadora, está imposibilitada por ley para participar. Por ambiciosa quiso regresar al Senado para seguir cobrando luego de participar varias veces buscando quedar como candidata. No pidió permiso a tiempo al cargo de senadora, por eso no puede ser candidata, solo la ponen y aceptar estar ahí por conveniencia.

La cuarta mujer enlistada, es Evelyn Salgado, para quien está hecha esa encuesta para estúpidos.

Morena no sale de una y entra en otra. Las ambiciones vulgares en el partido de Andrés Manuel López Obrador están desatadas. Ahora dos mujeres pelean por “el honor” de sustituir a Félix Salgado, un candidato acusado de violación y acoso sexual, que fue sancionado por el Tribunal Electoral al no presentar gastos de precampaña.

Salgado, quien impuso una veintena de candidaturas en todo Guerrero, ahora pretende heredar “su”, “corona” y su mote a su hija Evelyn Salgado, quien aparece como apoderada legal de la empresa EVE. S.A de C.V que edita el periódico La Jornada Guerrero, donde trabajaba la mujer que presentó una denuncia por violación contra Salgado Macedonio en 2017.

“No se trata de monarquías, de heredar coronas ni mucho menos. La verdad no era el momento, porque, insisto, no se trata de monarquías para pasar el reino a los descendientes”, reprochó Nestora Salgado en una entrevista.

La senadora Nestora, fue rescatada del olvido por Pablo Amílcar Sandoval, quien la promovió en 2018, pero que luego lo traicionó al levantar la mano a Salgado Macedonio, cuando Morena anunció que supuestamente el “Toro sin Cerca” había ganado la ilusoria encuesta de candidatos a gobernador.

También fue una de las que se mostró más insensible e insolidaria con las mujeres que denunciaron a Salgado Macedonio por abuso y acoso sexual, pues nunca dejó de expresar su apoyo al presunto acusado, al que ahora también traiciona.

Nestora que hace pocos años comandaba un grupo de pistoleros que se hacían llamar guardias comunitarios en Olinalá, quiere ocupar la candidatura a gobernador de Guerrero, sin tener ninguna preparación, ni experiencia política, ni académica, ni administrativa, aunque le han hecho creer que por estar en el Senado como uno más de esos senadores nadie, ya le da mucha experiencia.

No obstante, en el mundo real, la única experiencia que tiene Nestora, antes de que la suerte la colocara en el Senado, fue ser policía comunitaria y estar acusada malamente por secuestro. Una acusación de la que salió indemne.

La senadora no es diferente, por lo tanto, a la hija de Félix, cuya experiencia se reduce en haber sido directora del DIF cuando su papá fue el peor alcalde que haya tenido Acapulco, y luego por los acuerdos y los pactos, la incrustó en el gobierno del priista Héctor Astudillo donde hasta hace poco cobraba como delgada de la secretaría de la Mujer en Acapulco sin trabajar.

Pese a todo esto, Nestora asegura que Morena la está utilizando para legitimar la candidatura de Evelyn Salgado. Y en efecto, así es, pero eso ella ya lo sabe porque no pidió licencia al Senado.

Se quejó que es un acto de nepotismo incluir a la hija de su compañero legislador, ya que no cuenta con la experiencia política que se requiere para abanderar una candidatura, pero tampoco la tiene Nestora que hace apenas tres años entró a la política de la mano de Pablo Sandoval.

“Me están utilizando para legitimarla, porque creo que entonces ya está decidido, pero por eso te digo mira, no se vale, no se vale, porque nosotros somos otra cosa, Guerrero es otra cosa y hemos denunciado la arbitrariedad, yo nomás me pregunto ¿Cuál es el mérito de ella? ¿De qué organización viene? ¿De qué lucha viene? Yo no la conozco ni como activista, ni como luchadora social, no la conozco dentro de la política, o sea, cuál es el mérito para competir ahora, o sea solamente es porque se le va a dar el lugar del papá, esa parte no la veo congruente”, señaló.

Los enredos de Morena con la candidatura a gobernador, son el resultado de un partido que se mueve en la ilegalidad, la corrupción, la traición y las transas.

A fuerza y por la vía de acuerdos podridos que van en contra de su mismo estatuto, la dirigencia nacional de Morena busca que la hija de Félix Salgado se quede con la candidatura, una candidatura ya salada o besada por el diablo.

Ni Evelyn, ni Nestora, quien sea que quede, habrá de ganar la elección el próximo 6 de junio. Ninguna de las dos tiene legitimidad, ni experiencia para gobernar. Ninguna de las dos representan esos ilusorios principios que ya no sirven para nada de no robar, no mentir, no traicionar, pues pretender llegar al cargo haciendo todo esto que está prohibido.

Por último, para quienes aún no lo saben y saltan de entusiasmo en apoyar el nepotismo felixista, deben notar que Evelyn está casada con Alfredo Alonso Bustamante, hijo del supuesto empresario, Joaquín Alonso Piedra, ”El Abulón”.

El suegrito de la hija de Salgado Macedonio era tan cercano al clan de los Beltrán Leyva que fue detenido en julio de 2016 en Acapulco por integrantes de la División de Investigación de la Policía Federal, que entonces encabezaba el hoy jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

La acusación federal contra “El Abulón”, era por ser operador financiero y testaferro de Clara Elena Laborín, alias “La Señora” o “La Gran Señora”, esposa de Héctor Beltrán Leyva.

Es decir, el suegro de Evelyn –y consuegro de Félix Salgado Macedonio– es también conocido como “El Señor de los Fierros”, el cual, se dice, financiaba las campañas electorales de políticos del PRI y el PRD.

El suegro y consuegro incómodo

Lo anterior, según varios medios, “El Abulón” cobraba favores para su amigo, el capo Héctor Beltrán Leyva –fallecido en 2018–, quien fue socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿También el esposo?

Pero eso no es todo, pues el hijo del “Abulón” y esposo de Evelyn Salgado, Alfredo, también estaba ubicado por la policía de Omar García Harfuch como parte de la estructura criminal de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, según periodistas locales, su arresto no se concretó, pues las fuerzas federales prefirieron concentrar sus energías en procesar a su padre, un “pez gordo” del crimen organizado.

Hasta el cuñado de Evelyn, Iván David Alonso Bustamante, también fue detenido, acusado de ser operador financiero del crimen organizado, pero también fue liberado, tras fuertes presiones por parte del crimen organizado. Así las cosas con los candidatos de Morena, qué necesidad hay de votar por ese partido de sinverguenzas.