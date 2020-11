Guerrero. Opinión.– Debido a que ninguno de los otros enlistados cumple a cabalidad con los requisitos de la convocatoria nacional de Morena para inscribirse como aspirante a candidato a gobernador por Guerrero, el partido de Andrés Manuel López Obrador podría ahorrarse trámites vergonzosos y designaría por default a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros como su candidato único, pues hasta el momento, es el único de esa lista que cumple sin problemas con la convocatoria.

Autoanotados hay 11 supuesto aspirantes a la candidatura de Morena a gobernador de Guerrero, pero para ser claros y justos, de esos entusiastas ambiciosos, sólo tres tienen condiciones reales de aspirar: Pablo Amílcar Sandoval, Félix Salgado y Adela Román. De éstos, el único que es fundador de Morena es Sandoval Ballesteros, los otros llegaron a buscar candidaturas.

Morena fácilmente podría ahorrarse un desgaste innecesario depurando esa lista de nombres, porque la mayoría son corruptos vulgares que no suman nada, ni sumarán nunca nada al partido, ni a la sociedad. Lo único que buscan son candidaturas para seguir explotando los cargos públicos para su provecho, como el tal Luis Walton que se alió al PRI en 2015 por despecho tras no ser candidato del PRD. Tampoco apoyó a AMLO en su campaña a la presidencia porque su partido MC apoyó al PRI.

La convocatoria de Morena exige a los aspirantes que presenten una semblanza curricular donde destaquen, sin mentir, sus atributos éticos políticos, la antigüedad en la lucha de las causas sociales y la vida democrática, así como su aportación al proceso de transformación.

Entonces, si nos atenemos a este requisito vemos que ninguno de los que se anotaron lo cumple. Primero porque carecen de atributos éticos políticos. Por ejemplo, Marcial Rodríguez Saldaña, quien funge como presidente de Morena-Guerrero.

Demandado en varias ocasiones por prácticas electorales corruptas; ha usado el cargo partidista para dañar y calumniar a otros militantes de Morena con los que no tiene afinidad, entre ellos Pablo Sandoval y Javier Solorio. Se ha negado a la transparencia en el uso de los dineros públicos del partido, entre otras cosas más. Entonces, ¿cuál sería su aporte al proceso de transformación?

Marcial, al igual que los otros insensatos que se anotaron, tienen un problema grave de personalidad: se ven así mismos como otros; tienen una idea errónea de su conducta. El mecanismo de autoevalución crítica y sentido común lo tienen dañado. Se proyectan como gente decente, como paladines democráticos, como personas honorables que además exigen respeto gratuito, igual como se veía Rosario Robles en su tiempo, como se veía Emilio Zebadúa, Lozoya, como se ve Manuel Añorve, René Juárez, Evodio Velázquez, Beatriz Mojica, Luis Walton, el propio gobernador Astudillo, y demás gente que en su fantasía corrupta se proyectan como respetables cuando la realidad les grita que son sinvergüenzas.

Otra ficha más, que vale la pena poner en relieve para ilustrar el párrafo anterior, es el caso del un diputado local Arturo Martínez, un individuo que más allá de la ruindad y la mala sangre, pretendió, en asociación con su esposa, una notaria a la que debieron quitarle la concesión por corrupta, intentaron arrebatarle un terreno a una pareja de ancianos en Acapulco. Fueron exhibidos en espectaculares por todo el municipio. Solo así desistieron.

Este individuo ruin, ha seguido la misma trayectoria torcida que le enseñaron sus trácalas padres, siempre enriqueciéndose del tráfico de influencias, de la trácala política, de mentir, robar y traicionar, entonces, ¿cuál sería su aporte al proceso de transformación? ¿Y cuáles sus atributos éticos políticos? Si todo mundo sabe que llegó a diputado local falsificando documentos pues no vivía en Atoyac.

Así podríamos ir uno por uno de los que están en esa lista, pero solo mencionamos a algunos cuantos por ser los más evidentes, pero aun así, descubiertos y todo, no se reconocerán jamás como sinvergüenzas, al contrario, van a decir que lo que aquí se dice es perverso, mala fe, falso y van a responder con el estómago, en lugar de aceptar y corregir.

Este el caso de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román. Una magistrada con licencia, representante del Poder Judicial de Guerrero, cuyo actuar como presidenta municipal demuestra grosso modo la calidad ética y moral de los magistrados guerrerenses y el respeto por la legalidad y la justicia en ese estado.

Los atributos éticos de esta alcaldesa quedan claros en su torcimiento de las leyes y reglamentos para saltarse al cabildo y a los síndicos en la toma de decisiones. Para ella no existe el ayuntamiento como órgano colegiado, sino que a todo eso lo llama “Su gobierno”, y al dinero público “Su dinero”, como si el cargo concedido fuera de su propiedad. Ya todo esto lo ha expuesto en múltiples ocasiones el síndico de Morena Javier Solorio en su conferencias de los miércoles. Quizá el único representante de Morena en esa Cabildo que hace honor a los principios de Andrés Manuel López Obrador.

Doña Adela llegó al cargo por manipulación tramposa de la cuestión de género, creer otra cosa es pensar fantasioso. En esto tuvo de socios a Marcial Rodríguez y el finado César Núñez. Con tal de no respetar principios de Morena, ha preferido hacer acuerdos con el PRI, con el PT, su jefe es el gobernador priista Héctor Astudillo, entonces aprueban presupuestos, obras sin ver. Las auditorías federales ya vendrán, el paso elevado ilegal que se construye es su aporte al proceso de transformación, eso solo ella lo ve.

Pese a todo, se enojan mucho cuando se les hace ver que están mal, que deben corregir, asumen actitudes antidemocráticas, violentas, vengativas, amenazantes como si el cargo durara para mucho. Condicionan la publicidad gubernamental, si los critican retrasan los pagos de publicidad a los medios, violentan los convenios, solo pagan puntuales a los medios amigos, los gobiernistas que se callan trapacerías. ¿Dónde queda el compromiso de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo?

Entonces, resumiendo, Morena no debería intentar timar a los ciudadanos nombrando candidatos a personajes siniestros y corrompidos que han vivido de la política desde hace 20 años. Por única vez, debería ver por el bien de la gente, y no por el bien de una clase política que es contraria a los principios éticos y morales de López Obrador.

Si nos atenemos a quien cumpla con los principios y la conducta de integridad que exige la convocatoria de Morena, el único que cumple este requisito sin problemas es Pablo Amílcar Sandoval, su aporte principal es haber sido Siervo de la Nación y encargado de los programas sociales de AMLO, algo que hizo bien. Está en Morena desde que era una asociación civil, no tiene señalamientos creíbles de corrupción, ni de mala conducta. El único problema que pudiera tener es la ayuda de su ambicioso y corrupto primo Moisés Reyes Sandoval. Persona mediocre que ha vivido de parasitear en la política, ahora busca otro cargo público. En su alucine, pretende competirle al doctor Javier Solorio en Acapulco, mal le irá.

Entonces, en Guerrero el piso está muy parejo, no hay necesidad de tanto brinco. Ahora que si Morena le sigue el juego a un puñado de corruptos que buscan complicar la elección para negociar otros cargos de elección y vivir a costa del partido otros tres años más, el camino a la degradación como partido comienza aquí.

Las mañas no se quitan

Así las cosas, las viejas mañas de engañar, transar y traicionar, no tienen para cuándo irse de Morena, por más que el presidente Obrador se desgañite asegurando que ya no es lo mismo, sus compas, colegas, amigas y amigos de su partido se empeñan en demostrar que está equivocado este señor.

Tal parece que los dirigentes nacionales de Morena, casi todos experredistas, o ex de esos otros partidos que el presidente califica de corruptos, sienten mucha añoranza por las prácticas oscuras que tantos años les llevó aprender.

Como sea, el caso es que siguen comportándose igual, siguen aplicando el mismo retorcido código moral que toda la vida han practicado, el mismo pacto entre ladrones; la misma práctica de “defendemos a los nuestros”; la misma actitud tramposa de pretender darle la vuelta a todo, sea como sea.

Todo esto viene a relación por el tratamiento que el CEN de Morena le está dando a la elección de gobernador en Guerrero donde hay 11 personajes variopintos anotados, de los cuales, ocho no tienen absolutamente nada que hacer en esa elección, y dos más están inhabilitados éticamente por hechos y conductas criminales y corruptas.

Corruptos conocidos

En la elección de candidato a gobernador en Guerrero, Morena nacional está frente a una prueba moral de fuego: o demuestra congruencia con lo que afirma el presidente, o de plano continúa con el viejo pacto entre ladrones de siempre, y se convierte en un PRD renacido.

Guerrero es un estado que destaca por sus políticos y gobiernos corruptos. El PRD en su colusión con el PRI, dañó mucho la confianza que los ciudadanos tenían en un partido dizque de izquierda. De nada sirvió a los ciudadanos votar durante más de 20 años por el PRD, pues todos sus líderes y políticos perredistas, apenas tuvieron poder, se dedicaron a recrear la misma corrupción de la que acusaron a sus adversarios priista, algunos perredistas, incluso, superaron en cinismo a sus maestros.

¿De qué le sirvió a los ciudadanos votar 20 años por el PRD, por esos políticos que hoy quieren repetir en Morena?, ¿en qué cambiaron sus vidas, están mejor hoy? ¿Guerrero está mejor hoy, hay empleo, seguridad, honradez, buena justicia?

Para ilustrar mejor la línea anterior mencionaremos los nombres de Evodio Velázquez, exalcalde de Acapulco que aún no aclara el desvío de 400 millones de pesos; Beatriz Mojica, ex dirigente del PRD, que recibió dinero público de Acapulco para su campaña de 2015; Félix Salgado, quien amasó una fortuna saltando de cargos públicos y electorales durante 20 años; Arturo Martínez Núñez, un corrupto y descarado roba terrenos; Adela Román, la del millonario e ilegal puente que la auditoría federal ya observa; y así, la lista es larga, incluye también a esa señora Nestora, quien debería estar agradecida de haber saltado inmerecidamente a senadora. Ahora, después de andar empistolada peleando territorios del narco, quiere también anotarse para candidata a gobernador. ¡Lo que es no estar en la realidad!

¿Y Luis Walton? Primero tiene que responder por dejar embargado el ayuntamiento de Acapulco hasta el 2030, y explicar de dónde sacó el dinero para comprar sus medios de comunicación a unos mese de abandonar la alcaldía. Luis Walton, pobre, fue traicionado por Ricardo Monreal, quien prefirió apoyar a Félix.

El problema de la corrupción es que es como virus, o una bacteria, salda de un cuerpo a otro. Los piojos también hacen eso. Pero los piojos no tienen cerebro, ni conciencia. ¿Quién sí?

La vaca gorda

Entonces, ahora se tiene a un partido Morena exitoso en el que todos esos perredistas, petistas, verdecologistas, priistas, humanistas, y del renegado movimiento ciudadano, quieren aprovecharse. Todos quieren ser candidatos de la vaca gorda que en el 2011, cuando estaba flaca y fea, maltrataron y se burlaron.

En el 2011, cuando AMLO fundó a Morena como asociación civil, los perredistas y priistas que ahora ocupan cargos de elección popular, o cargos en el partido, estaban gozando de cargos públicos y electorales en PRD, y en los gobiernos del PRI, estaban robando a lo lindo.

En ese entonces, solo un puñado de ciudadanos libres, es decir, sin partidos, respaldaron con dignidad y valor este sueño de López Obrador, pero hoy, esos ciudadanos están fuera, en su lugar hay gente como el senador Salomón Jara, un experredista que desde 1991 vive de saltar de diputado local, a federal, a senador, igual que Félix Salgado y muchos otros, igual que Ricardo Monreal, igual que el actual presidente nacional de Morena, Mario Delgado, igual que Pablo Gómez, y muchas y muchos otros, son la misma gente. Los ciudadanos que construyeron Morena, la mayoría se quedó fuera. Si alguien les pregunta a estos nuevos dirigentes de Morena si tiene carnet de afiliación de 2011 o 2012, la mayoría dirá que no la tiene.

Son la misma gente y son las mismas mañas. Alguien dijo que la honestidad no se puede comprar en un Oxxo, y es cierto. Tampoco se logra saltando de un cuerpo a otro. El piojo que estaba en una cabeza calva, es el mismo que ahora está en una cabeza con pelo.

Ciudadanos invisibles

Los personajes corruptos que han vivido de la política en Guerrero durante los últimos 20 años han lastimado mucho a los ciudadanos. Es inmoral que Morena, un partido que le costó a los ciudadanos, los convierta otra vez candidatos y en paladines de la democracia y la decencia para seguir explotando el voto ciudadano otros 20 años más.

Para la definición del candidato de Morena a gobernador, todo esto preocupa porque Morena no está pactando con los ciudadanos, está pactando con los personajes de una clase política podrida que traicionó y se robó la esperanza de la gente. Está pactando con los mismos de siempre que buscan otro cargo de elección popular, mientras los ciudadanos libres que construyeron Morena siguen invisibilizados, son aplastados, maltratados, minimizados.

Los líderes de Morena, como el tal Salomón Jara, que según llega a Guerrero para ordenar la selección de candidatos, se reúne en privado en cónclaves exclusivos, de espalda a los ciudadanos.

Morena hace sus reuniones de espalda a los ciudadanos que desde su perspectiva no son dignos de recibir información detallada de esas reuniones. Ciudadanos que son los que con su voto hacen vivir a ese partido no son informados de nada. Todo lo llevan en secreto, evitan en lo más posible que alguien, que no sean ellos, -los que están pactando- se enteren.

Los ciudadanos son cualquier cosa para los líderes de Morena, el cualquierismo de siempre, lo mismo hacían en el PRD y por eso el PRD se fue a la mierda, Morena va por la misma anticipada ruta.

Relativismo moral

El relativismo ético y moral de la dirigencia nacional, preocupa y hace vomitable que se hable de honestidad y de democracia.

Otro ejemplo: ahí en el CEN de Morena donde seguramente hay más de una que se diga feminista, no han dicho nada sobre el caso del senador Salgado. Todas ahí guardan cómplice silencio. Para este senador sí aplica la presunción de inocencia, no para otros que no son de los suyos, como dijo el senador Ricardo Monreal.

Si el perpetrador hubiese sido alguien de nombre irrelevante, alguien por el que no se ha tenido nunca empatía moral, ni es valorado, no hay duda de que ya hubiera sido objeto de una brutal campaña de linchamiento moral anticipada, como se estila. Pero no en el caso de Salgado Macedonio a quien ven con indulgencia, pese a que tiene una acusación grave. Incluso, hay quienes desde alguna parte lo alientan a seguir participando como aspirante a candidato a gobernador, e incluso a negociar alguna diputación federal para algún familiar cercano, como ya lo ha hecho otras veces. Esto es lo que preocupa.