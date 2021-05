Acapulco.- La campaña electoral en Guerrero casi acaba, Morena va a la derrota anunciada desde el momento en que decidieron, por exceso de soberbia, imponer candidatos en la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones.

Morena ya perdió porque va a perder en Acapulco y las principales ciudades de Guerrero. La gente lo dice, es vox populi. En Acapulco, la candidata corrupta de Morena nunca fue rival para un transformado Ricardo Taja.

Abelina López se pasó toda la campaña difamando al candidato de la alianza PRI-PRD, Ricardo Taja, robando sus propuestas, y escupiendo su mediocridad y sus infamias a los ciudadanos.

Morena ya perdió porque nunca entendieron que no se le puede faltar el respeto a los guerrerenses. Que no se debe pendejear al pueblo, que no hay que pasarse de tueste, como dijera aquél.

No quisieron entender ni corregir, ni cambiar. No dejaron de ser los mismos corruptos de siempre, los mismo gandallas de siempre, los mismos abusivos y mentirosos. Nunca combatieron la corrupción en Acapulco. Por lo contrario, protegieron a Adela Román, una alcaldesa corrupta y déspota. Son tan imbéciles y tan cínicos que Abelina quiere darle continuidad a su gobierno.

En la plena desesperación, en Morena echan mano de los programas sociales, ahí están usando el padrón de los viejitos para acarrearlos a los mitines, eso es lo que se ve en las fotos de la candidata de Morena en Acapulco, reuniones donde la mayoría son personas adultas mayores. No les importa arriesgarlos al contagio, lo que importa es la foto.

Cambiar para ganar

A una semana de que concluya esta historia, cientos y miles de ciudadanos decepcionados de la corrupción y la mentira en Morena, ya decidieron su voto por la alianza PRI-PRD. Miles más van a cambiar en los próximos días por una alianza con propuestas sólidas, realistas. Una alianza que aprendió de sus errores y va por la transformación a fondo de Guerrero.

Aquí no hay continuidad de nada como pretenden en Morena con el gobierno corrupto de Adela Román en Acapulco. La transformación que propone la alianza PRI-PRD es borrón y cuenta nueva. Un nuevo Guerrero, un Acapulco regenerado, transformado. Sólo así los ciudadanos pueden creer.

En esta alianza saben que el fracaso de Morena fue la mentira y la soberbia, los incumplimientos y sobre todo, la corrupción. Los candidatos de esta alianza lo saben y no están dispuestos a repetirlo. Por eso Ricardo Taja se comprometió, el otro día, ante empresarios, a frenar la corrupción que dejará Adela Román en Acapulco.

Taja se comprometió a fondo contra la corrupción, y hay que creerle porque lo acompaña el médico acapulqueño, Javier Solorio, una garantía que tienen los ciudadanos de que Taja va a cumplir. El doctor Javier Solorio fue el único de Morena que se opuso a la corrupción de Adela Román, y en venganza lo excluyeron.

El pueblo, la gente con Taja

Entonces, el combate a la corrupción se le cree a Taja, pero eso no es suficiente, se debe, ante todo, castigar a los responsables de tanta corrupción, a los que se han robado el dinero de los acapulqueños en plena pandemia.

Por primera vez, esa auditoría estatal inútil y corrupta, debe sentar un precedente de que no habrá impunidad. Las denuncias están puestas, solo falta que haya voluntad de anticorrupción verdadera.

El tren en marcha

En Acapulco no hay vuelta para atrás. El tren de la transformación con Taja ya arrancó, pero aún hay tiempo para los pocos rezagados que todavía no se dan cuenta que Morena ya perdió. La elección solo va ser para reafirmar lo que ya todos los acapulqueños dicen: “Taja va a ganar”.

Sería inútil explicar aquí a los incrédulos las razones de por qué Ricardo Taja va a ganar. Pero solo mencionaré unas pocas:

Taja es pueblo, es broza, es brodi. Abelina no. Es antipática, no es popular, es mezquina, agarrada, envidiosa, difamadora y mentirosa. No tiene chispa, no tiene talento, es opaca. Taja es un acapulqueño nato, la gente lo percibe, lo siente. Taja habla al corazón acapulqueño. Taja es auténtico, no es pose. Lo que se propone lo hace, si no va a poder, lo dice pero no miente. Aprendió que es mejor decir la verdad, aunque duela. Esa es la diferencia.

Lo que sí es cierto es que Taja, no solo quiere ser alcalde, como Abelina, Taja quiere pasar a la historia como el mejor presidente que jamás haya tenido Acapulco. Taja sabe que si logra sacar a Acapulco del lodazal en el que lo metió Morena, nunca será olvidado, por eso va a fondo, por eso se compromete, por eso propone, por eso se reúne con lo mejor, es un político distinto, sabe escuchar, atiende, comprende y sobre todo, es humilde para aceptar y cambiar. Eso no lo tiene cualquiera. Solo por eso ya vale la pena votar por Ricardo Taja.

Los enfermitos y fracasados

Miles de los que votaron hace tres años por López Obrador hoy ya no más. Esos miles ahora están regresando decepcionados a sus partidos. Van a votar por la alianza PRI-PRD, van a votar por la oposición, van a votar contra la mentira y la soberbia. Van a votar contra los malagradecidos de Morena, esos que nunca estuvieron a la altura del proyecto moral de AMLO.

Los ciudadanos no les perdonan a esos morenistas haber mentido, haber jugado con la expectativa de no mentir, no robar, no traicionar. Haber traicionado la esperanza. Todos son unos sinvergüenzas. La mayoría de los que van de candidatos por ese partido son los mentirosos y rufianes de siempre. Ahí no hay ciudadanos honestos, solo los políticos de siempre.

Son los mismos fracasados que hundieron al PRD y saltaron a Morena buscando seguir viviendo del presupuesto público. Nunca creyeron en la Cuarta Transformación. Solo buscan candidaturas como Félix y su hija, como Abelina, como Jacko, como Mojica, y como muchos más. Quieren seguir viviendo de gorra, de la política.

Quienes aún andan tras de ellos, son gente sin capacidad de pensar, de distinguir entre una cosa y otra. Son esos enfermitos de siempre que creen que Beatriz Mojica, que Jacko Badillo, que las demás imposiciones que hicieron Félix Salgado y Marcial Rodríguez, son perfiles idóneos y decentes de Morena.

Solo esos dañaditos de siempre pueden seguir repitiendo que un senador acusado de violador es un luchador por la democracia; solo esos. La mayoría de los guerrerenses ya decidió mandar a la chingada a esos mentirosos, a esos vividores, a esos extorsionadores de la esperanza y la pobreza.

Solo la gente mentalmente dañada puede creer que la hija que Félix Salgado manipula y hace como quiere, puede ser una buena gobernadora. El machismo felixista a plena luz. Solo esos enfermitos que andan tras los Salgado y los abelinos, pueden creer que esas desgracias humanas pueden hacer la cuarta transformación. Hay que ser muy imbéciles para creer eso, para poner en manos de sinvergüenzas, de manipuladores, de mentirosos el futuro de miles de familias de Guerrero. Morena pasó de la esperanza a la desgracia de Guerrero.

La derrota de Morena está cantada

La derrota está cantada. No hay sorpresas. Félix incluso ya se resignó. Ya habla de fraude. Pobre tarado. El fraude electoral siempre lo cometerá el gobierno a los partidos. Nunca al revés. Morena es el partido del gobierno, es el viejo PRI, es el poder. En los hechos, lo que dice el senador morenista es de imbéciles. El fraude electoral no lo cometen los partidos, pero como ya se siente perdido, como ya siente que no van a ganar, sale con estas estupideces y hay otros estúpidos que también lo creen.

Como sea, la gente ya despertó. Guerrero ya abrió los ojos. El pueblo ya sabe dónde están los mentirosos. Los manipuladores que se quieren volver a colgar de la figura del presidente porque ellos son los mismos corruptos de siempre. Los mismos vividores de la política como Pablo Amílcar y sus hermanos y primos. Ninguno de ellos ganaría una elección por sí solos, por eso engañan, manipulan, mienten, pero el pueblo ya despertó.

El 6 de junio, ningún voto para los mentirosos y corruptos de Morena. La democracia es cambio permanente, ningún partido, ninguna persona, ninguna familia, debe eternizarse en el poder, el voto en contra de esas desgracias humanas, es el remedio.