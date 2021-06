Chilpancingo, Guerrero.- Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Estatal de Morena, previó que están en riesgo de revertirse los triunfos en los municipios de Buenavista de Cuéllar, Malinaltepec, San Luis Acatlán y los distritos locales 12 y 19, ante la falta de información electoral a los candidatos.

El diputado local morenista, responsabilizó de esta falta de información a los representantes de casillas que impuso Marcial Rodríguez Saldaña, quienes se niegan a proporcionar la información electoral necesaria para presentar impugnaciones, como es el caso de San Luis Acatlán, donde esta situación pudiera favorecer al Partido del Trabajo.

Ríos Saucedo aseguró que el problema que tienen muchos candidatos es que ni siquiera conocen a los representantes ante los órganos electorales “y cuando logran encontrarlos, de manera burocrática les dicen que hasta que lo indique Villalpando que es el representantes que tiene Morena ante el IEPC, quien solo recibe las órdenes de Marcial”.

Dijo que en el caso particular de Morena, “hay mucho enojo porque los 28 representante ante los órganos locales, son gente que impuso Marcial Rodríguez Saldaña, y los candidatos no tienen acceso a las actas que debieran de tener los representantes de casillas, no les dan información en los centros de acopio, no se ha establecido una metodología, Marcial Rodríguez se la pasa escondiéndose de los compañeros”.

Se quejó de que al secretario general con funciones de presidente del Comité Estatal, lo ocuparon nada más por aparecer en cualquier evento de Evelyn con su padre, sin importarle absolutamente nada de lo que esté aconteciendo con las otras candidaturas.

Dijo que ellos han estado tratando de encontrar elementos en documentación que llega fragmentada, “no tenemos actas completas de muchos municipios, de distritos como de San Luis Acatlán, el representante que puso Marcial ni siquiera da la cara, fue el equipo del candidato quiénes se pusieron a buscar resultados y encuentran muchas inconsistencias, que favorecen a su adversario, en este caso del PT”.

Reveló que el representante que impuso Marcial en San Luis Acatlán se niega a presentar el escrito de impugnación a pesar de que ya le hicieron hasta el trabajo porque es de un grupo contrario.

Denunció que hasta el día de ayer estuvieron sufriendo, en el caso del Distrito 19, “tenemos muy buenos resultados en Leonardo Bravo, en Eduardo Neri, vamos al frente pero la gente de Marcial Rodríguez, no accedía a entregarnos la documentación de Heliodoro Castillo”.

De todos modos aseguró que se obtuvo la información “y ahí hay una cosa atípica, 300 votos para el PRI, 8 votos para la candidata de Morena y ese comportamiento no ocurre ni en el resto del distrito ni en el resto del estado”.

También reveló que no funcionó el esquema de representante de casillas, de lo cual es responsable Marcial, dijo que esta misma situación se presenta en Buenavista de Cuéllar, Malinaltepec, Xalpatláhuac, donde se les niega a los compañeros en acceso a la información, “por indicaciones de Marcial”.

Refirió que muchos candidatos están luchando contra la burocracia del IEPC, pues el PREP “va a cuenta gota y contra la propia burocracia de Morena y el dirigente solo preocupado por figurar al lado de Evelyn, de Norma Otilia y de Abelina”.

Recordó que hoy es la sesión del cómputo distrital y se entiende que el día de la elección los representantes de casillas llegan con la documentación ante los representantes generales, y los representantes generales la llevan a un centro de acopio y ahí hay un responsable que impuso Marcial y este responsable del centro de acopio de documentación, la debiera derivar hacia las distintas candidaturas, locales y municipales, pero la gente que no está identificada con Marcial no tiene acceso a esta información”.

Se lamentó de esta situación porque los candidatos tenían lunes y martes para hacer una revisión de la documentación electoral en todo caso “encontrar fallas e inconsistencias o si ganaste pues defender tu triunfo a partir de la documentación electoral”.

¿En este caso que llamado le estarías haciendo a Marcial Rodríguez Saldaña, una vez que Morena ganó la gubernatura y 16 diputaciones locales y por qué mantener todavía esa actitud?

“Porque es un tipo faccioso y parece no importarle el resto de las candidaturas, solo le preocupó en todo el proceso, en quedar bien con Salgado, lo demás no le importa y están abandonadas a su suerte, no sólo algunas, sino en general todas, ya que solo le importa Chilpancingo, Acapulco y Salgado, lo demás lo tiene sin preocupación. ¿Qué llamado hacerle?, ya no hay ningún llamado qué hacerle, el problema es que hoy por la mañana, se empezó a correr el tema de la jornada y compañeros que no alcancen a entregar escritos de impugnación, ya no podrán hacerlo, porque hoy es el último día”.

Reconoció que “si hay molestia porque por su cuenta, como candidato van trayendo información, incluso le piden a otros partidos que si les facilitan las actas para poder revisarlas o las mismas que va publicando a cuenta gotas el IEPC y van encontrando inconsistencia”.

Dijo que hubo una falta de capacitación en los representantes de casillas, para saber cuándo hay inconsistencia en la sumatoria de los votos, verificar las boletas que llegaron a las urnas, “eso no permite que haya certidumbre en los resultados y a muchos candidatos de nosotros, se les agota la posibilidad de impugnar porque la única manera que tienen los partidos para impugnar es con la documentación electoral, y el responsable de hacer esta estructura es Marcial y no tuvimos representante en muchísimas casillas y esto desde luego que lo saben los priistas y los perredistas, por eso es que están envalentonándose porque una cosa es el PREP y otra cosa es si realmente Morena tuvo representante en todas las casillas”.

Dijo que ante esta inconsistencia por eso el PRI y el PRD están muy envalentonados y responsabilizó a Mario Delgado de lo que suceda en Guerrero, “porque él es el responsable de sostener a Marcial en el partido, ya que no tiene trabajo de territorio, no hay equipo que lo respalde, no hay autoridad frente a territorio, es un personaje gris que nadie considera pero que finalmente sostiene contra viento y Mario Delgado”.

Aseguró que lo que ocurra en Guerrero es responsabilidad de Mario Delgado, “hay distritos y municipios donde la gente votó por Morena pero si los candidatos no tienen la información electoral, hay posibilidad de que nos reviertan resultados, porque nos enfrentamos al IEPC, que muy claro que trabaja para el PRI y PRD y además nos tenemos que enfrentar a la burocracia de Marcial y Mario Delgado, es responsabilidad de ellos.”

¿Prevés que pueden quitarle algunos triunfos a Morena?

“Claro, estamos con problemas en Buenavista de Cuéllar, Malinaltepec, a pesar de ser municipios que estamos convencidos de que ganamos, en el caso del Distrito 19 de Eduardo Neri, de San Luis Acatlán, Distrito 12 de Zihuatanejo. Esto es el resultado de los perredistas al frente de Morena”.

Lamentó que lo que no sabe la gente “es que no tenemos representantes eficientes en los 28 órganos distritales, aunque el mapita se pinte de guinda y eso es un riesgo”.

Reiteró que “los candidatos no tienen acceso a la información electoral, no conocen a sus representantes de casillas y hasta el tema de la gobernadora es débil, porque dependemos solo del IEPC”..