México.- Aún con el gesto en el rostro que implanta el triunfo, Mario Delgado anuncia que Morena dejará de ser sólo un movimiento social para convertirse, ahora sí, en un partido político que “debe aprender a caminar solo, sin el liderazgo directo, sin la tutela directa de Andres Manuel López Obrador”.

La autocrítica resulta menos dolorosa desde el balcón de la victoria y Delgado se atreve: “no tenemos ni padrón”. Asegura que después del triunfo de 2018 no se sabía qué hacer con Morena, “se perdieron dos años y medio” en guerras internas. “Hoy tenemos tiempo para darle orden (al partido) y fuerza política”.

Y es que parece que la derrota en la Ciudad de México la tiene clavada en el centro de sus proyectos para el futuro inmediato.

–A ver, Mario, en esto de mirar hacia adentro, de ejercer la autocrítica, ¿por qué viajaste a todo el país en busca del voto, pero nunca se te vio en la ciudad?

–Yo voy adonde me invitan (entre risas). No. Sí estuvimos en la Ciudad de México, estuvimos en Álvaro Obregón, con Lalo Santillán –Morena perdió la alcaldía. Sabíamos que ahí teníamos condiciones complicadas, y yo decidí ir adonde estaban esas complicaciones. Me fui a meter allá con los antorchos a Ixtapaluca, a Chimalhuacán, donde teníamos problemas; en sur del estado de México. Estuve en las 32 entidades, incluyendo la ciudad. Aquí fui a una, Álvaro Obregón.

–Como que fue muy poquito para una ciudad que es el símbolo de todo lo que significa para Morena y para la izquierda, ¿no?

–Sí, vamos a trabajar, hay que entrarle a la ciudad, es la conclusión: hay que entrarle, hay que revisar cómo hicimos las cosas. En mi primer diagnóstico, hay algo que no estoy entendiendo, por una razón: tenemos una jefa de Gobierno muy bien evaluada por la ciudadanía, y estos resultados no corresponden a esa evaluación, entonces, hay que rascarle un poco. Tal vez fue la estrategia, las campañas, errores de comunicación, y también toda la derecha organizada contra nosotros; esta situación nunca la habíamos enfrentado, y lo hicimos nosotros solos.

Pero Delgado, quien sabe que no hay felicidad completa, lanza la amenaza, muy seria, de llevar a efecto una purga en el partido: “Debemos hacer un trabajo de reflexión interna y expulsar a los traidores”.

El presidente de Morena frunce el ceño. No quiere adelantar vísperas, pero advierte, por ejemplo, que en Baja California la gente de Morena terminó dando su apoyo a Hank González, pero no toca, en ese sentido, lo sucedido en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, aunque señala que todo lo que pasó en la elección se habrá de investigar, y aunque admite que el instituto político a su cargo debe abrirse a la participación de la ciudadanía, también plantea que militar en él no será tan fácil, por lo que se está pensando en poner filtros para quienes busquen ingresar.

Ahora lanza una denuncia muy seria: “Sí, tuvimos una intervención muy descarada, burda y grotesca de los gobernadores; esos no son demócratas, están acostumbrados a la mapachería, a meterle mano a la elección, a desviar recursos públicos; ahora, su última modalidad fue aliarse con grupos delictivos para meter miedo, para mantener la percepción de la violencia; no les funcionó. Estamos viviendo un cambio también en el régimen político”.

Y no es todo, Delgado tiene planes para el futuro y los combina con el diagnóstico de Morena que ha realizado. “Perdimos dos años y medio, no se supo qué hacer; yo digo que fue una transición normal, porque un partido incipiente, sin fondos, de oposición, cuya única arma y recurso era ir casa por casa, que se formó con miles de voluntarios, con gente que de corazón está con el Presidente de la República, porque su gran liderazgo llevó al triunfo en 2018 y al despertar del país mediante la revolución pacífica.

“Entonces, al otro día amanece como el partido en el poder, ya no de oposición, el más grande del país, uno de los movimientos sociales más importantes del mundo, y no se supo conducir. No se supo qué hacer; luego vino el conflicto por la dirigencia. Total, yo llegué con un proceso electoral en marcha, el 5 de noviembre; teníamos que definir 15 candidatos a gobiernos de los estados en poco más de un mes y otros 20 mil cargos en disputa. Creo que logramos activar al partido y ahí están los resultados.

“Morena es un partido en crecimiento, un partido-movimiento, y mientras más crece, porque es un partido abierto, más apegado debe estar a sus principios. Ahora sí tiene que haber partido. Por ejemplo, debemos hablar con todos los alcaldes y todos los gobernadores para que haya acuerpamiento y sentido de equipo; se tienen que impulsar algunas políticas y en los gobiernos debe haber ciertas características, porque finalmente no estamos aquí por un tema electoral, el proyecto de Morena es la regeneración de la vida púbica, y eso lo vamos a lograr cuando todos nuestros representantes, cuando todos nuestros gobernantes actúen apegados a los principios de no mentir, no robar, no traicionar e impulsar; desde luego, el proyecto de transformación que tiene la 4 T.

“Nos tocó pasar el primer gran examen, y ahí están los resultados; a sus tres o cuatro años de vida tiene que institucionalizarse. Voy a poner un gran enfásis en la formación política. Es más, ahora estoy pensando en que si tú quieres ser militante de Morena debes pasar por cierta formación para que estemos hablando todos del mismo proyecto, en el mismo idioma, dentro de la pluralidad que representa el partido. Tener principios muy claros y objetivos que también sean uniformes: la transformación del país.”