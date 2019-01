“Morena y AMLO hacen proselitismo desde medios oficiales”: PAN

México.- La bancada del PRI en el Senado llamó a evitar que de la CNTE en Michoacán se extienda a otras regiones del país.

El coordinador parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el problema no se resolverá sólo con la entrega de dinero, sino con atención a otras peticiones.

El legislador reprobó la inacción del gobierno federal, y destacó que el sexenio pasado apenas pasaban cinco días de conflicto y había comentarios de todo tipo, pero ahora han pasado dos semanas de que la CNTE tomó las vías férreas en el puerto de Lázaro Cárdenas y ni siquiera se ha instalado una mesa de diálogo en apoyo al gobierno de Michoacán.

“Es increíble el no quererle entrar a los temas, solo se ve un tuit de un Secretario que le dice a un gobernador ‘ya resuelvan el tema de liberación de las vías’ y el gobernador en sus atribuciones y en su derecho dice, ‘este es un tema federal’”, dijo Osorio Chong.

Refirió que como ex secretario de Gobernación, en la pasada administración a un tema de estos se respondía de inmediato con una mesa en la que se respaldaba al gobernador para buscar una salida juntos y con quienes estaban obstruyendo.

“Van 15 días, si mal no recuerdo, están las vías paradas y no hay soluciones; creo que no hay mesa, no hay intervención. Hoy veo ya que el gobernador va a tomar una acción legal vía la Corte, pero pues parece que no hay interés en resolverlo y también vi en los temas de la conferencia de la mañana que ya se le dio dinero al gobernador, dicen para resolverlo, y no se resuelve con dinero solamente”, resaltó.

Osorio Chong afirmó que hay muchos otros planteamientos que tienen que ser escuchados y hay que estar con la participación de áreas sustantivas del gobierno federal, pues “son problemas que creo que no les están importando y mientras en Michoacán hay un problema serio y se va a hacer más grande, nosotros lo vivimos”.

En ese sentido, dijo que es hora de señalarle al gobierno actual que debe responder a lo que es su responsabilidad, “tienen que actuar, y les toca a ellos”.