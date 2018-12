Morenistas de Sonora ya destapan a Durazo para gubernatura del 2021

México.- Al más puro estilo priista, la dirigencia y militancia de Morena en Sonora, aprovecharon la inauguración la sede estatal de este instituto político para “destapar” a Alfonso Durazo Montaño como futuro candidato de este partido a la gubernatura de Sonora en 2021.

Con la arenga “Duro, Durazo, Duro” se coronó una serie de intervenciones al micrófono por parte de la dirigencia y militantes que asistieron a la apertura oficial de la casa morenista en la entidad.

El primero en “destapar” públicamente a Durazo como contendiente electoral por la renovación de la primera magistratura sonorense fue el senador Arturo Griffith Bours, quien descorrió el velo electoral y las intenciones del actual secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

“Decirle al doctor Durazo que aquí le estamos cuidando el rancho, él ya lo sabe, estamos con él. Jacobo (Mendoza, dirigente estatal de Morena) y yo tenemos que realizar una gran labor de fortalecimiento de la militancia”, expresó el senador Griffith, suplente de Durazo en la Cámara alta.

Luego siguió el turno de Jacobo Mendoza, coordinador estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sonora, quien reconoció el liderazgo del expriista Alfonso Durazo y las expectativas de triunfo con las que cuenta el instituto político a su cargo.

“Encuentra usted un partido unido, un partido unificado, que se está preparando y organizando; así que lo estamos esperando en el 21, doctor”, dijo el líder morenista.

A las muestras de solidaridad se unió la alcaldesa de Hermosillo, la expanista Célida López, quien resaltó la labor nacional y partidista de Durazo concentrada en las huestes sonorenses.

“De mi parte, Alfonso, voy a hacer todo lo necesario para esperarte si tu decisión es venir a ser nuestro candidato a gobernador, así que: ¡Arriba Morena! ¡Arriba Andrés Manuel López Obrador!, ¡Arriba Alfonso Durazo!”, pronunció la jefa munícipe.

Casi al término de la participación de los oradores, fue la oportunidad de Ernestina Castro, coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso local, quien refrendó el apoyo a Durazo Montaño.

“Para seguir adelante, esto empezó el 1 de julio y no para, tiene que seguir adelante y en el 2021 aquí esperamos a nuestro secretario (Durazo)”, sintetizó.

En su intervención, Durazo resumió la estrategia nacional en materia de seguridad, la responsabilidad de gobernar y la utilidad de la unión partidista.

“Si la gente nos ve comprometidos con la voz completa, con el compromiso, con la sensibilidad que mostramos en campaña va a entender la dificultad para cumplir de inmediato con los compromisos que hicimos en campaña”, enfatizó.

Y luego advirtió: “Lo que no entiende la gente es cuando no damos respuesta, cuando no damos resultados por falta de voluntad política para cumplir lo que prometimos invariablemente, no obstante la dificultad que estamos enfrentando para meter orden”.

Después prometió que Morena y el presidente de la República gobernarán con “honestidad, compromiso, sensibilidad austeridad y, sobre todo, gobernar con todas y todos aquellos que ayudaron a construir el triunfo”.

Finalmente, sobre el “espaldarazo” del que fue objeto por parte de los liderazgos morenistas externó: “Estamos a una gran distancia de ese acontecimiento, es tiempo de centrarnos en la compleja responsabilidad que ahora tengo porque no hay otra manera de cumplir, vamos por partes”.

Alfonso Durazo permitió que la militancia se tomara algunas “selfies” con él, recorrió de manera apresurada las nuevas instalaciones, y se retiró de la sede morenista que se encuentra apostada en el Centro Histórico de Hermosillo.

Durazo “sueña”

El 2 de octubre anterior, Célida Teresa López Cárdenas, la alcaldesa de Hermosillo por el Movimiento de Regeneración Nacional, “destapó” al entonces senador Alfonso Durazo, como el primer contendiente a la gubernatura sonorense para los comicios del 2021.

La jefa munícipe, de origen panista y de reciente conversión al morenismo, reveló que en charlas con el ahora secretario de seguridad pública en la administración de Andrés Manuel López Obrador anhela la primera magistratura sonorense.

“Lo hemos platicado, lo hemos platicado, Durazo tiene todo el perfil y además creo que es un sueño que hace mucho tiempo tiene. Hay una gran responsabilidad para lo que se pueda venir, para buscar la gubernatura, y si ocurre yo voy hacer la primera en apoyarlo”, externó durante una entrevista.

Alfonso Durazo Montaño, originario de Bavispe, fue el colaborador más cercano del ultimado político Luis Donaldo Colosio. En 1996 reveló a la revista Proceso que existía un contubernio entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas para no citar a declarar a este último ante la Procuraduría General de la República.

“Es evidente que hay una decisión política de por medio para que Salinas no se presente ante las autoridades”, confesó.

A 24 años del magnicidio del magdalenense, el enigma impera sobre la investigación.