Ciudad de México.-Este domingo falleció Águeda Zambada García, hermana mayor del narcotraficante Ismael Zambada, mejor conocido como El Mayo y presunto líder del Cártel de Sinaloa.

El cuerpo de la hermana de El Mayo fue trasladado a Culiacán, donde fue velada a las 23:30 horas (tiempo local) en la Funeraria San Martín en Montebello. La misa de cuerpo presente ocurrió este lunes a las 15:00 horas, según el perfil de Facebook de su hijo, Joel Alfredo Gutiérrez.

A través de Instagram fueron difundidas fotografías de dos coronas de flores que presuntamente enviaron Ismael Zambada y su hijo.

Según información extraoficial, el costo del arreglo floral entregado en la funeraria sería de alrededor de 30,000 pesos.

“TUS ÚLTIMAS HORAS. Sabías que te ibas y te despediste de todos. Desde ahí sentada en la playa nos mandaste este video a cada uno de nosotros pero con un mensaje diferente y nos diste las gracias (…)

Gracias a ti madre por todo. Es tanto lo que tengo que agradecerte. Fuiste la mejor madre del mundo y siempre estuve a tu lado. De la misma manera que me diste la vida así te vi partir. Le doy gracias a Dios por dejarme abrazarte y besarte en tus últimas horas. Siempre te recordaré feliz y seguiremos el mismo consejo. Honor a quien honor merece. Mi madre. DEP Águeda Zambada García”, publicó Gutiérrez en Facebook.

Por su parte, la Comunidad de Universidad del Golfo de California Campus Culiacán lamentó “profundamente el fallecimiento de la Sra. Águeda Zambada García, madre de nuestra alumna Lic. Erika Gutiérrez Zambada”.

“Compartimos su pesar, y hacemos votos para que junto con su familia y seres queridos encuentren pronta resignación ante esta lamentable pérdida”, escribió la institución.

Las declaraciones de la ex embajadora estadounidense, Roberta Jacobson, sobre el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el ex presidente Felipe Calderón, y sus nexos con el crimen organizado, han puesto nuevamente en la agenda pública a Ismael El Mayo Zambada y el poder corruptor del Cártel de Sinaloa.

“El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, difundió el semanario Proceso, según el testimonio de Jacobson.

Si bien, luego de lo publicado en Proceso la ex embajadora aclaró lo que dijo por medio de su cuenta de Twitter, y escribió: “Nunca vi ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas”; ya anteriormente, la periodista especializada en temas de delincuencia organizada, Anabel Hernández, con sus investigaciones ha revelado datos que van en el mismo sentido a lo que se refirió Jacobson.

“La información que yo tengo absolutamente corroborada, directamente corroborada, es que el señor Felipe Calderón sí supo; sí hubo alguien de su Gabinete que le advirtió directamente, que narcotraficantes, que estaban extraditados en Estados Unidos o que estaban siendo detenidos en México durante su Gobierno, estaban señalando con mucho detalle las relaciones que el señor Genaro García Luna tenía con El Chapo (Joaquín Guzmán Loera), con El Mayo Zambada (Ismael Zambada García), con el Cártel de Sinaloa, a lo que el Presidente de la República prefirió no hacer nada”, aseguró Hernández en una entrevista en el programa La Octava.