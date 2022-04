Trendy.- El actor Robert Morse, que ganó un premio Tony como un trepador empresarial hilarantemente temerario en “How to Succeed in Business Without Really Trying” y otro una generación más tarde como el brillante y atribulado Truman Capote en “Tru” ha muerto a los 90 años.

Morse murió en su casa el miércoles después de una breve enfermedad, dijo David Shaul de BRS/Gage Talent Agency.

Morse, juvenilmente apuesto, se hizo famoso por primera vez en Broadway en la década de 1950 y obtuvo algunos papeles en comedias de Hollywood en la década de 1960. “Me considero un actor, tímidamente”, le dijo a Los Angeles Times en 1964. “Me encanta actuar. Es un gran uso del cuerpo y la mente… Con toda humildad, esperas estar haciendo algo que valga la pena”.

Recientemente, interpretó al líder autocrático y excéntrico de una agencia de publicidad en “Mad Men”, el exitoso drama de AMC que debutó en 2007. El papel le valió una nominación al Emmy en 2008 como mejor actor invitado en una serie dramática.

“Irradiaba una alegría perversa; era imposible verlo sin compartir instantáneamente su vertiginoso deleite”, escribió el dramaturgo Paul Rudnick.

Morse ya estaba bien establecido en Broadway, con dos nominaciones a los Tony en su haber, cuando se hizo famoso a nivel nacional a los 30 años como la estrella de Abe Burrows y la sátira de Broadway de 1961 de Frank Loesser sobre la vida corporativa, “How to Succeed…”. El espectáculo ganó el Premio Pulitzer y el Tony al mejor musical y estuvo al aire durante más de tres años.

El J. Pierrepont Finch de ojos brillantes de Morse fue un maestro de las puñaladas por la espalda corporativas, con una sonrisa llena de dientes, mientras pasaba de ser un limpiador de ventanas de Manhattan a ser un titán en la compañía World Wide Wicket con la ayuda de un pequeño libro de bolsillo sobre políticas de oficina.

Los títulos de las canciones del musical sugieren el mundo de los negocios prefeminista y abotonado: “The Company Way”, un tema musical para yes-men; “A Secretary Is Not a Toy”, una canción que hace un guiño al coqueteo de la oficina; “Coffee Break”, un homenaje a la cafeína; y el himno Finch se canta a sí mismo: “I Believe in You”. Finch adula al anciano jefe, interpretado por el cantante de la década de 1920 Rudy Vallee, al unirse a la canción de lucha universitaria del anciano, “Grand Old Ivy”.

“Imagina una colaboración entre Horatio Alger y Maquiavelo y tienes a Finch, el intrépido héroe de esta incursión en los cañones del comercio”, escribió The New York Times. “Interpretado con inquebrantable bravura e ingenio por Robert Morse, es un ángel arrugado y con hoyuelos con una veta de Lucifer”.

La versión cinematográfica de 1967 de “How To Succeed” dejó caer algunas canciones, pero por lo demás se mantuvo cerca del escenario original. Morse había vuelto, al igual que Vallee.

Pero la carrera cinematográfica de Morse no logró despegar en gran medida.

Regresó a Broadway en 1972, y obtuvo otra nominación al Tony, por “Sugar”, la versión musical del productor David Merrick de “Some Like It Hot”. Morse interpretó a Jerry, el papel interpretado por Jack Lemmon en la comedia de Billy Wilder sobre dos músicos que se disfrazan de mujeres para escapar de gánsteres asesinos.

“Tru”, un espectáculo unipersonal basado en los escritos de Capote, revivió la carrera teatral de Morse en 1989.

En 1993, la versión televisada de “Tru” (PBS) le valió a Morse un Emmy al mejor actor en una miniserie o especial. (Mientras tanto, una reposición en Broadway de 1995 de “How to Succeed…” trajo otro Tony para su Finch, Matthew Broderick).

“Mad Men” de la televisión devolvió a Morse al entorno de “Cómo triunfar” de la política de oficina de Manhattan, al estilo de los años sesenta.

Cuando Morse aterrizó en Hollywood después de su triunfo en “How to Succeed”, la columnista Hedda Hopper predijo en 1963: “Si Robert Morse aparece en la pantalla como lo hace en el escenario, tendrá adolescentes gritando y madres queriendo adoptarlo. Tiene un sentido innato de la comedia y una cara graciosa que lo acompaña”.

Entre sus películas se encuentra “The Loved One”, una comedia negra de 1965 sobre el encuentro de un inglés con Hollywood y la industria funeraria, basada en la novela satírica de Evelyn Waugh.

“No pienso en términos de si una película ayudará o dificultará mi carrera”, dijo Morse a Los Angeles Times cuando la película estaba en producción. “Pienso en con quién estoy trabajando”. Entre sus coprotagonistas de “Loved One” estaban Jonathan Winters, John Gielgud y Tab Hunter.

Morse nació el 18 de mayo de 1931 en Newton, Massachusetts, e hizo su debut en Broadway en 1955 en “The Matchmaker”.

Recibió nominaciones consecutivas al Tony por sus siguientes dos papeles: en 1959 como mejor actor destacado en una obra de teatro por “Say, Darling” y en 1960 como mejor actor en un musical por “Take Me Along”, que también protagonizó Jackie Gleason.

Repasando su carrera, Morse le dijo a The New York Times en 1989: “Las cosas cambian. Nunca tuve la oportunidad de estar en una obra de teatro o en una película en la que interpretara a un padre, o tuviera una familia, o donde pudiera sentir o mostrar algo. El niño salvaje en mí nunca tuvo la oportunidad de crecer”.

Dijo que había luchado con éxito contra el abuso del alcohol y las drogas, pero añadió: “No creo que la bebida se interpusiera en mi trabajo. Fueron las otras 22 horas con las que tuve un problema”.

Aún así, dijo de su carrera: “No pensé que iba a terminar o no terminar. Acabo de seguir. Un día escuchas ‘Te amamos, Bobby’. Al día siguiente estás haciendo doblajes”.

Le sobreviven cinco hijos, un hijo Charlie y cuatro hijas, Robin, Andrea, Hilary y Allyn.

Fuente: Infobae