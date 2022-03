Trendy.- Este 25 de marzo falleció en Bogotá Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, a los 50 años de edad. Las causas de su fallecimiento todavía son desconocidas; el cuerpo fue encontrado en el hotel donde se hospedaba, en la capital de Colombia, pues la banda se presentaría en el Festival Estéreo Picnic.

En estos momentos, un equipo conformado por policías judiciales y forenses, así como médicos forenses y legales de la entidad se encuentran rumbo al hotel para realizar los procedimientos correspondientes.

Hace unos minutos, Foo Fighters compartió en sus redes sociales la lamentable y repentina noticia. “La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, se lee en el breve comunicado.

Los integrantes de la agrupación mencionaron su solidaridad con la familia de Hawkins, y pidieron a sus fanáticos y público en general respeto por este doloroso hecho. “Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y familia. Queremos pedirles que su privacidad será tratada con el mayor respeto posible en estos tiempos tan difíciles”.

Las últimas presentaciones

La banda se presentó este 15 de marzo en el escenario del Foro Sol como parte de su gira por diversos países de América Latina, donde encendieron el escenario ante miles de asistentes, quienes cantaban y bailaban canciones como The Pretender, Everlong o Best of You.

La agrupación también estuvo presente en el festival Asunciónico, en Asunción, Paraguay, donde precisamente el baterista fue el ‘patrocinador’ de un momento mágico cuando salió de su hotel para conocer a una talentosa fan de nueve años que tocó con su batería algunas canciones del repertorio de la banda en medio de una multitud emocionada. Hawkins, al escucharla, no dudó en salir y compartir algunos minutos con la pequeña.

