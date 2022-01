Tendy.- El reconocido escritor, periodista y locutor de radio Tomás Mojarro murió a los 89 años de edad, se confirmó este martes.

Radio UNAM, donde Mojarro fungió como narrador, periodista y conductor de ‘Domingo 6‘, envió sus condolencias por medio de redes sociales.

Tomás Mojarro era conocido como ‘El Valedor‘ debido a que decía que él “daba a valer” a las personas en México.

En su larga trayectoria, fungió como colaborador en Canal Once y Radio UNAM; además de que escribió múltiples obras, entre las que se encuentra cuentos, novelas y crítica política. Entre sus obras destacadas se encuentran ‘Cañón de Juchipila’ y ‘Yo el valedor y el Jerásimo’.

Por su parte, la cuenta oficial de la estación Radio UNAM publicó su esquela en Twitter, en la cuál se puede leer: “Colaborador entrañable de esta emisora durante muchos años, narrador, periodista y conductor de Domingo 6. Nuestro pésame a familiares y amigos″.

Destacan entre sus libros de cuento “Cañón de Juchipila” y ”Yo el valedor y el Jerásimo”.

En los comentarios del tuit de Cultura UNAM, sus radioescuchas y seguidores de inmediato lamentaron la pérdida, entre los comentarios destacó el del reportero Mauricio Mejía, quien incluso recordó las palabras del maestro Tomás Mojarro:

“Cuando quería decir no me chingus o chingtumadr*, elegía el famoso: nomecheingles…”, escribió. Otro de sus seguidores usó las siguientes palabras para describir a Tomás Mojarro: “Reposa ya el valedor… pero no sus palabras. Paliques y cabecéos. Recuerdo sus cartones políticos descritos en la radio. Un artista de la tinta vuelta palabras… sin reposo.”

¿Domingo 6 o 7?

Cabe señalar que algunos internautas señalaron que el programa no se llamaba Domingo 6 sino Domingo 7, por lo que se mostraron indignados y lo consideraron una falta de respeto en comentarios como:

“Es domingo 7. Corrijan queridos becarios jovenzuelos que no vivieron esa era.” y “La UNAM, cada día peor, era ‘Domingo 7′ ‘¡Ah, México!’”, recordando una de las frases de Tomás Mojarro en el programa radiofónico.

Al respecto, la cuenta oficial de Radio UNAM aclaró que el programa dominical tuvo un cambio de nombre en el año 2006. “Por muchos años fue Domingo 7. Desde 2006 fue Domingo 6. Saludos.”; por otra parte, algunos radioescuchas afirmaron que fue el mismo locutor quien le cambió el nombre porque le quitaron una hora de duración a su transmisión.

fuente: López Dóriga Digital e Infobae