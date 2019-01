Mueren 3 personas en noche violenta en la CDMX

México.-La famosa pareja de Kim Kardashian y Kanye West están en espera de su cuarto hijo, según informó la revista estadounidense Us Weekly. La revista reportó en exclusiva la noticia hace unas horas y declaró que según fuentes cercanas a la pareja, Kim y Kanye dejaron un embrión pendiente y que se trata de un niño. Según la revista, el bebé nacería en mayo.

Además de Chicago West – nacida en enero del año pasado – , Kim y Kanye son padres de North West (5 años) y Saint West (3 años), y según información de E! Entreteitment, la socialité había dado a entender en la revista Elle Estados Unidos que no querría más hijos; sin embargo, tiempo después la empresaria había dado declaraciones sobre expandir la familia West-Kardashian y que todo el proceso se vería en su reality show. A esto, el medio de espectáculos sugiere que se trata de un truco publicitario para generar más audiencia a su programa “Keeping up with the Kardashians”.

Hasta el momento, Kim y Kanye no han dado declaraciones al respecto y su equipo no ha confirmado los rumores; no obstante, de confirmarse esta noticia, la socialité y empresaria sería la hermana del clan Kardashian-Jenner que más hijos posee.