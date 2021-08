Acapulco.- Sin importar desde qué puerta, desde qué ventana, desde qué rendija, desde qué coladera mires la Bahía de Santa Lucía, hay días en que todo duele y todo afecta.

En los últimos 15 días, Acapulco está viviendo días fieros y horas negras. De nada valió que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, haya ido a conmemorar el aniversario luctuoso de Benito Juárez el 18 de julio, para detener la covid, la basura, la sangre, la muerte.

De nada sirvió que la alcaldesa de Acapulco mandara a barrer las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad y que sus empleados de limpieza medio barrieran y medio lavaran la mitad del zócalo, solo la parte que da a la estatua de Benito Juárez, visitado por Andrés Manuel López Obrador.

El montaje de Acapulco limpio

Porque del otro lado de ese zócalo, los trabajadores de limpieza no se dignaron ni a barrer ni lavar, ahí dejaron la basura intacta de la parte de atrás, allá donde están los vendedores protegidos por el crimen organizado y donde a la misma hora en que los pies del presidente pisaban suelo acapulqueño, los creadores y promotores culturales realizaban el Bazar de Arte y Cultura Acapulco, en apoyo a compañeros enfermos y sin fuentes culturales de empleo, algunos hoy caídos como el pintor Gerardo León Naranjo, quien murió cuatro días después del Bazar y de la visita del presidente, pero ¿a quién importa eso?.

De nada sirvió que en la visita del “primer” mandatario del país, el gobernador Astudillo mandara a “remozar” -como lo presumió en sus redes sociales-, La Casona de Juárez para detener la realidad inminente de que Acapulco se está cayendo a pedazos, lento, a la vista de todos, con la indolencia y la apatía de su gente, sin que nada ni nadie pueda detener su caída y decadencia.

De nada sirvió que Andrés Manuel López se paseara por la Costera Miguel Alemán para simular detener la violencia, ya que tan solo 8 días después de que todo se detuvo, y se limpiaran algunas áreas políticamente correctas, se desató una balacera en donde perdieron la vida tres personas, escena solo comparable con la del sexenio de Felipe Calderón, en donde también en plena Costera Miguel Alemán mataron en su camioneta gris a una madre con su hija.

Zócalo invadido

De nada sirvió que Andrés Manuel López Obrador anunciara grandes inversiones para el puerto y le declarara su amor eterno, pero sin detener la crisis y miseria económica en la que se encuentran la mayoría de los acapulqueños, pero ¿a quién le importa el desempleo, a quién le importa que se abran las fuentes de trabajo cultural?

De nada ha servido que las autoridades próximas a salir, que se enfrascaron en aventuras políticas, hoy quieran detener esta ola de la muerte por covid de violencia, de basura, de miseria, con vanas declaraciones en la puerta del desastre.

Acapulco huele a miedo, huele a muerte, a desesperación, a covid, a vicio, a sangre, a basura. Acapulco está enfermo en etapa terminal y quien no lo quiera ver, quien no lo quiera entender, quien no quiera hacer algo para que no se vaya todo al carajo, serán unos indolentes de mie….

Hay que tener arrojo y dignidad como la tuvo Gerardo León Naranjo, quien a pesar de saber que estaba muriendo, dio su última batalla por este amado Acapulco, destruido, corrupto, y avasallado por el crimen organizado y sus ambiciosos políticos, pero ¿quién le importa todo esto? Lo importante son los “huesos” que se obtendrán en los próximos gobiernos. Lo demás, en verdad, nada importa.