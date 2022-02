El fin de semana del Super Bowl de Hollywood fracasó en gran medida con el discreto debut de la largamente retrasada novela policíaca de Agatha Christie de Kenneth Branagh, “Muerte en el río Nilo”, una recepción tibia para la comedia romántica de Jennifer Lopez.

“Death on the Nile”, la continuación de Branagh del éxito de 2017 “Murder on the Orient Express”, encabezó todas las películas con 12,8 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo.

Producida por 20th Century Fox antes de su adquisición por parte de Walt Disney Co., “Death on the Nile” se había retrasado por la pandemia y por el escándalo que envolvió a una de sus estrellas, Armie Hammer.

Después de considerar otras vías, que supuestamente incluyen volver a filmar partes de la película sin Hammer, Disney optó por lanzar “Death on the Nile” tal como estaba, aunque con menos fanfarria en un fin de semana en el que la industria cinematográfica a menudo cede ante el fútbol.

La película de 90 millones de dólares, que también está protagonizada por Gal Gadot, Emma McKay y Branagh, retomando su papel como el detective Hércules Poirot, alguna vez pareció un generador de dinero confiable.

“Murder on the Orient Express” se lanzó con $28,7 millones en 2017 y terminó recaudando $352,8 millones en todo el mundo con un presupuesto de $55 millones. “Muerte en el Nilo” sumó $20,7 millones en ingresos internacionales.