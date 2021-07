Villahermosa, Tabasco.- La mujer agredida por policías en el municipio de Cárdenas, Laurenis Ricárdez Córdoba, de 30 años de edad, interpuso este lunes su denuncia ante la delegación de la Fiscalía General del Estado por agresión, extorsión y robo por parte de elementos policiacos.

La víctima narró que el 12 de julio acudió al centro de la ciudad con su madre, que después de tomar unas cervezas en un bar, cuando iba a la parada de las combis para trasladarse a su hogar en el poblado C-9 de Cárdenas, dos patrullas la interceptaron, sorprendida, los uniformados la subieron a una patrulla donde la golpearon.

“Me comenzaron a quitar la bolsa, me la rompieron, no sé qué buscaban, la verdad no sé si es que me confundieron con otra persona, y luego me empezaron a agredir, a golpear y a estarme patoteando la cara, todo”, detalló Laurenis Ricárdez.