Ciudad de México.- Blanca Guadalupe, vecina del Barrio de Cuautepec, de la alcaldía Gustavo A. Madero, es una de las mujeres que toman clases de música con el profesor Juan Carlos Calzada, como parte del proyecto Jóvenes Orquestas, Orquestando la Lucha, a pesar ser un proyecto enfocado a niños y jóvenes, paulatinamente las madres y abuelas, se han incorporado a este trabajo comunitario.

En visita a la sede principal de Jóvenes Orquestas, a un costado del Reclusorio Norte, Bajo Palabra tuvo la oportunidad de conversar con cinco mujeres, quienes comparten sus testimonios y experiencias de cómo la música cambió y mejoró sus vidas.

La clase del miércoles, empezó entre una plática amena e ir afinando las cuerdas de las jaranas, mientras llegaban Blanca Guadalupe, Gloria, Guadalupe, Alma y María Leticia, y en lo que cada una se incorporan, el profesor Calzada hace remembranza de cómo se llegaron las mujeres, en su mayoría adultas mayores, a sus clases de música.

“El público adulto se involucró llevando el asiento y en otras actividades, de tal forma que se terminó haciendo comunidad. Los adultos creen que después de los 50 años ya no sirven para nada pero ahí realmente en donde comienza”, dice entusiasmado el profesor Calzada, porque “nos quitamos broncas con los hijos, con los nietos, hasta con los esposos”, ríe.

Cada una de las cinco mujeres toma su lugar y su jarana, el profesor Calzada, les explica el motivo de nuestra presencia. Las cinco mujeres me miran con recelo y timidez, a pesar de que el profesor las motiva a compartir sus experiencias, nadie se levanta para empezar la entrevista.

La música cambia la vida

Tengo que esperar algún tiempo en lo que cantan la Bamba en diferentes tonos, al final le pregunto a Blanca Guadalupe si accede a la entrevista.

¿Cuéntame, cómo decidiste tomar clases de música con el profesor Calzada?

“Mi hija mayor ya lo conocía desde que iba a la secundaria, los llevó a tocar a un cumpleaños mío. Después mi hija se casó, tuvo su niña y me pidió que la trajera a las clases de jarana, la empecé a llevar los días sábado y se me hacía que los acordes no eran tan difíciles”.

Blanca Guadalupe recuerda con orgullo que un día se preguntó: “¿yo podré?” y le preguntó al profesor Calzada si podía entrar a la clase. A partir de ahí no ha faltado a ninguna.

Recuerda que al principio se “volvió un reto, me salieron ampollas, porque al principio no las trabaja (las jaranas) como se debe”.

¿Hace cuánto fue de esa primera experiencia?

“Tendrá cinco años. Después se me hacía poquito solamente tomar clases los sábados. Me obsesioné porque me salieran los tonos y amplié mis clases a la sede del Ciprés”.

Recordó después que invitó a sus otros hijos a que tomaran las clases, así que ya no sólo era ella y su nieta, sino que su hijo “se vino a aprender jarana y mi otra hija la de en medio, se vino a zapatear”.

¿Cómo conjuntaste las clases de jarana con los quehaceres de tu casa, no te causó alguna interferencia?

“No, al contrario, te apuras más en tus quehaceres, dejar todos los alimentos listos. Mi día es más activo, con la meta de dejar un espacio para mí sola”.

La música un equilibrio emocional

Blanca dice que también busca el equilibrio con su trabajo de masajes terapéuticos, así organiza de tal manera su semana, que los masajes los da los días que no tiene clases y logra el equilibrio entre sus quehaceres cotidianos en casa, su trabajo y sus clases de música y su taller de construcción de instrumentos musicales.

Asegura que su prioridad es la música “la verdad es que en este espacio me relajo un montón, el venir a cantar yo saco todo, me desahogo de todo, en lo que me aprendo los versos y los acordes, me olvido de todo mundo”.

¿Podrías decir que las clases de música y el taller de elaboración de instrumentos musicales, mejoró tu vida?

“Pues sí, yo creo sí, el venir aquí te relaja y te ayuda que no estés estresada, porque el estrés provoca peleas, provoca el que estés angustiada y eso provoca que pelees con las personas, con tu familia en tu casa”.

Blanca confiesa que después de las clases de música llega muy relajada a su casa, contenta “ya es otro ambiente que genera”.

¿La música es un tema de conversación en la familia?

“Claro que sí, cuando nos juntamos todos, mis hijos y yo tocamos, mi nieta canta y zapatea, mi nieto menor también, incluso mi esposo, que ya sabía tocar desde antes, se le hace fácil integrarse”.

Después de cinco años de tomar clases con el profesor Calzada, Blanca nos cuenta que ha tenido la oportunidad de presentarse en espacio públicos, “ya que les propuse a las demás compañeras que formáramos un grupo, así como los jóvenes, que hiciéramos un grupo para las señoras, porque no es lo mismo aprender con la misma rapidez con la que ellos aprenden, es un poco más difícil, nos cuesta más trabajo todo”.

Blanca recuerda que conformar el grupo no fue fácil, hasta que se lo propuso a Ara (esposa del profesor Calzada) y a una amiga que canta muy bonito, así lo logramos”.

Además de las clases de música y elaboración de instrumentos musicales, Blanca comparte que toma clases de tejido que da Ara.

Música y felicidad

Asegura que al principio “los adultos no encajábamos muy bien con los niños y jóvenes, hasta que logramos hacer el grupo de mujeres que yo andaba buscando, mientras tanto yo tejía en lo que se consolidaba el grupo, después me dieron chance de entrar al taller para hacer las jaranas”.

¿Eres feliz con la música?

“Soy feliz, yo hice la jarana de mi nieta, la de mi hija, ahorita me construí una jarana huasteca porque soy huasteca; le hice un pandero a mi esposo, estoy por terminar una ‘leona’, tengo una jarana ya para mí, porque la que uso es de mi hija, tengo empezada una huapanguera”.

Blanca Guadalupe, no ha parado de reír y confirma que es feliz, porque de niña no tomó con seriedad las clases de música en la escuela, me integré a un grupo de canto pero no estaba convencida de que si cantaba, ya cuando vine aquí, dije lo haga bien o lo haga mal, yo voy a estar aquí porque lo quiero hacer.”

Dice que cuando participan en eventos pequeños, “te da mucha seguridad y me siento muy bien, estos dos días que los dedico para mí los espero con muchas ansias”.