Mundo.AP.– Por primera vez en los 127 años de historia de la Bienal de Venecia, la feria de arte contemporáneo más antigua e importante del mundo presenta una mayoría de artistas femeninas y de género no conforme, bajo la dirección curatorial de Cecilia Alemani.

El resultado es una Bienal que pone el foco en artistas que han sido ignorados durante mucho tiempo a pesar de sus prolíficas carreras, al mismo tiempo que investiga temas como las normas de género, el colonialismo y el cambio climático.

El espectáculo principal de Alemani, titulado “La leche de los sueños”, junto con 80 pabellones nacionales, abre el sábado después de un retraso por la pandemia de un año. La feria de arte se extenderá hasta el 27 de noviembre. Es solo la cuarta de las 59 ediciones de la Bienal bajo curaduría femenina.

Las mujeres se llevaron los principales premios León de Oro anunciados el sábado al mejor pabellón nacional, que recayó en el pabellón del Reino Unido y la artista Sonia Boyce. El premio al mejor participante de la exposición principal lo ganó la escultora estadounidense Simone Leigh.

El predominio de las mujeres entre los más de 200 artistas que eligió Alemani para la muestra principal “no fue una elección, sino un proceso”, dijo Alemani, una curadora italiana radicada en Nueva York, esta semana.

“Creo que algunos de los mejores artistas de la actualidad son mujeres artistas”, dijo a The Associated Press. “Pero también, no olvidemos, que en la larga historia de la Bienal de Venecia, la preponderancia de artistas masculinos en ediciones anteriores ha sido asombrosa”.

“Desafortunadamente, todavía no hemos resuelto muchos problemas relacionados con el género”, dijo Alemani.

Concebido durante la pandemia de coronavirus y abierto mientras la guerra hace estragos en Europa, Alemani reconoció que el arte en esos tiempos puede parecer “superficial”. Pero también afirmó el papel de la Bienal a lo largo de las décadas como una “especie de sismógrafo de la historia… para absorber y registrar también los traumas y las crisis que van mucho más allá del mundo del arte contemporáneo”.

En un potente recordatorio, el pabellón ruso permanece cerrado este año, después de que los artistas se retiraron tras la invasión rusa de Ucrania. Cerca de allí, los curadores del Pabellón de Ucrania han erigido sacos de arena en el centro de los Giardini , y están rodeados de carteles estilizados de obras de arte recientes de artistas ucranianos que representan los horrores de la guerra de dos meses.

La artista estadounidense Leigh se encuentra entre las mujeres que obtienen un reconocimiento largamente esperado a mitad de su carrera en esta Bienal. Ella encabeza el pabellón de EE. UU. y marca la pauta en la exposición principal con un imponente busto de una mujer negra que Alemani encargó originalmente para el parque urbano High Line en la ciudad de Nueva York.

Fusun Onur, un pionero del arte conceptual en Turquía, a los 85 años llenó el pabellón turco con gatos y ratones enjutos colocados en cuadros de guiones gráficos que enfrentan amenazas modernas como la pandemia y el cambio climático. Si bien está orgullosa de su papel en representación de Turquía y del trabajo que produjo durante la pandemia en su casa con vista al Bósforo, reconoció que el honor tardó en llegar.

“Por qué es así, no lo sé”, dijo Fusan por teléfono desde Estambul. “Las mujeres artistas están trabajando duro, pero no siempre son reconocidas. Siempre son los hombres primero”.

Nueva Zelanda está representada por el artista del tercer género Yuki Kihara, cuya instalación “Paradise Camp” cuenta la historia de la comunidad Fa’afafine de Samoa de personas que no aceptan el género que se les asignó al nacer.

La exposición presenta fotografías de Fa’afafine que imitan pinturas de isleños del Pacífico del artista francés postimpresionista Paul Gaugin, recuperando las imágenes en un proceso al que el artista se refiere como “reciclado”.

“Paradise Camp se trata realmente de imaginar una utopía de Fa’afafine, donde cierra la heteronormalidad colonial para dar paso a una cosmovisión indígena que es inclusiva y sensible a los cambios en el medio ambiente”, dijo Kihara.

La imagen de una escultura hiperrealista de un sátiro femenino futurista dando a luz frente a su compañero sátiro, que se ha ahorcado, establece un tono sombrío post-apocalíptico en el Pabellón Danés, creado por Uffe Isolotto.

Las naciones nórdicas de Noruega, Suecia y Finlandia entregaron este año su pabellón compartido a los sami, uno de los grupos indígenas más antiguos de Europa, abordando una idea diferente de nación, ya que la patria ártica ancestral sami ahora abarca cuatro naciones.

El Pabellón Sami ofreció un camino más esperanzador para salir del apocalipsis, con obras de arte y actuaciones que representan la lucha contra el colonialismo por parte del pueblo Sami, al mismo tiempo que celebra sus tradiciones.

“De alguna manera, hemos descubierto cómo vivir dentro del mundo apocalíptico y hacerlo mientras, ya sabes, mantenemos nuestros espíritus y nuestras creencias y sistemas de valores”, dijo la co-curadora Liisa-Ravna Finbog.

El León de Oro de este año a los premios a la trayectoria es para la artista alemana Katherina Fritsch, cuya escultura Elefante de aspecto real se encuentra en la rotonda del edificio principal de exposiciones en los Giardini, y para la poeta, artista y cineasta chilena Cecilia Vicuña, cuyo retrato de los ojos de su madre adorna la portada del catálogo de la Bienal.

Vicuña pintó el retrato mientras la familia estaba en el exilio tras el violento golpe militar en Chile contra el presidente Salvador Allende. Ahora de 97 años, su madre la acompañó a la Bienal.

“Ves que su espíritu sigue presente, entonces de alguna manera esa pintura es como un triunfo del amor contra la dictadura, contra la represión, contra el odio”, dijo Vicuña.