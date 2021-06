México.- Porfirio Muñoz Ledo informó que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la negativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dio la razón al partido Morena de no postularlo como candidato a diputado federal.

“Seguimos con el expediente abierto, pues fue un atraco realizado por la mayoría de la dirigencia espuria de Morena que encabeza Mario Delgado”, dijo en una entrevista con El Universal.

“Fueron dos golpes de esta dirigencia espuria. Pretendieron ganar la dirigencia del partido con dinero contra principios. Y ahora el TEPJF ya pidió al INE que fiscalice los gastos de campaña de Mario Delgado, que es bien conocido por la opinión pública como el jefe de la banda de la Línea 12 del Metro”, afirmó.

Dijo que es sabido que hay corrupción desde hace años al interior de los partidos.

“El dinero que salió de las obras mal ejecutadas de la Línea 12 del Metro a algún lado fue a parar y pudieron haber llegado al interior de Morena para la compra de votos, lo cual va en contra de los principios del partido y lo convierte en una acción corrupta”, señaló.

Recordó que en este caso se ordenó también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP que investiguen.

“Yo por lo pronto dejo a salvo mi derecho recurriendo a la CIDH y peleando por todos los medios legales y pacíficos”, dijo el diputado federal por Morena. A pregunta expresa sobre la decisión del TEPJF de avalar la decisión de Morena, apuntó “a mí me da mucha pena, actuó de una manera turbia e inconsistente cuando es un organismo autónomo. Pero no se pueden defender las autonomías de alguien que no quiere tenerla”. (Fuente original El Universal)