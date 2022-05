Trendy.- En punto de las 5:36 am de este miércoles 18 de mayo, Christian Nodal sorprendió a todos con un tweet en donde compartió la captura de pantalla de un chat que sostuvo con Belinda el pasado 4 de febrero, en dicha conversación se aprecia el final de la relación y compromiso de los “Nodeli”.

Y es que en dicho chat se lee que Belinda le pide dinero no solo para su arreglo personal sino también para sus papás, por lo que se puede entender que Nodal daba una mensualidad para quienes eran sus suegros.

“Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ósea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? para que me los pueda arreglar?” escribió Belinda a Nodal

Tras este texto, se puede leer otros más en donde Belinda le dice al intérprete de “De los besos que te dí” que se arrepentía de todo lo que vivieron juntos pues éste le había destrozado la vida.

“Me has destruido la vida entera”, dijo Belinda a Nodal

Y aunque no se aprecia lo que Nodal le escribe o dice a Belinda tras los textos en donde la protagonista de “Bienvenidos a Edén” le hizo fuertes reclamos a su entonces prometido, el nacido en Caborca, Sonora ya reveló por qué decidió exponer a quien hace unos meses aseguraba era el amor de su vida.

¿Por qué Nodal expuso a Belinda?

Nodal ya comenzó a responder algunos de los comentarios que le han colocado sus seguidores y detractores en la publicación en donde publicó el chat con su ex prometida, en el que se aprecia como ella le pide dinero no solo para su arreglo personal sino también para los papás de la intérprete de “Bella Traición”.

Y es que muchos aseguran que lo que hizo Nodal no es de caballeros por lo que está siendo fuertemente criticado, sin embargo, el intérprete de “Aquí abajo” se defendió y aseguró que necesita “sacar a esos fantasmas que atormentan”.

Y es que Nodal reveló que desea dar una explicación a sus seguidores del por qué lo hizo y cuenta que aunque quiere enfocarse en su carrera, hay “gente necia” que lo jala y que debido a esas personas no podrá lograrlo por lo que desea deshacerse de todo lo malo.

“Si tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”. Escribió Nodal

Por otra parte, Nodal asegura que con la publicación de este chat está consciente de lo que va a ocurrir, sin embargo, revela que es parte de su proceso para sanar esa parte “oscura” de su vida, además aclara que se encuentra tranquilo y no lo hace por coraje solo para poner un alto a todo lo que se ha dicho de él.

Y es que hace unos días se hizo viral la publicación de una cuenta en redes sociales en donde piden a Belinda no regresar con Christian Nodal, pues es un “naco”.

Ante este comentario, lo que más llamó la atención fue que la mamá de Belinda, comentó con una serie de emojis con manos aplaudiendo, lo que provocó el enojo de los seguidores de Nodal.

Fuente: El Heraldo