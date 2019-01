Napoli estaría dispuesto a pagar 30 mde por el “Chucky” Lozano

Notimex.- El futbolista mexicano Diego Lainez arribó al aeropuerto de Sevilla-San Pablo, para reportar con su nuevo equipo el Real Betis con la intención de adaptarse lo más pronto posible al esquema del club verdiblanco.

El mexicano llegó alrededor de las nueve de la mañana hora España, acompañado por el vicepresidente deportivo de la institución, Lorenzo Serra Ferrer, y el director general, Federico Martínez Feria.

Diego jugará con su compatriota Andrés Guardado y será dirigido por el entrenador español Quique Setién, quien espera que su aporte y conocimiento sea determinante en el ámbito futbolístico.

Diego Lainez vestirá su segunda casaca como futbolista profesional. Anteriormente solo jugó para el Club América, conjunto en el que se adjudicó cinco goles y tres asistencias en 50 partidos disputados.

Quique Setién, director técnico de Real Betis, tuvo sus primeras declaraciones sobre el fichaje del mediocampista ofensivo mexicano Diego Lainez, de quien espera su compromiso para poner su talento al servicio del equipo.

Afirmó que dio el visto bueno para la llegada del ahora exjugador del América y advirtió que deberá luchar para ganarse su lugar en el 11 titular del cuadro bético.

“Para que llegará di el visto bueno, hay una comisión y decidimos. Siempre estás deseando que vengan buenos futbolistas a tu equipo”, subrayó en conferencia de prensa.

“Es verdad que también tenemos otros y tendrá que pelear y mostrar su talento. Requerimos de los jugadores, no solamente que aporten su talento y sabiduría, sino que la pongan al servicio del equipo. Nadie juega su partido en mi equipo, todos juegan para todos”, indicó.

Setién espera que el joven futbolista mexicano se adapte de la mejor manera al estilo de juego de los verdiblancos y conforme a eso comenzará con darle minutos en el campo.

“Hay que ver la capacidad que tiene Lainez para entender y desarrollar lo que vamos a pedir. Seguro que se adaptará. Veremos el estado de forma en que está”, apuntó el estratega previo al juego de mañana ante Real Madrid.

Dejó en claro que será importante que Lainez necesitará tiempo para su adaptación, por lo que exhortó a dar cierto margen y no esperar de la noche a la mañana sea una figura en el Betis.

“Evidentemente, por su juventud no me creo unas expectativas desmesuradas porque necesitará su tiempo de adaptación, como todos y me gustaría que le diéramos todos ese margen que necesitará y le vendrá bien para ir acoplándose y pueda desarrollar su talento como esperamos”, estableció.