Por Redacción .

México.-Este 16 de mayo se cumplieron 20 años del lanzamiento del disco “Oops!… I Did It Again”, de Britney Spears quien agradeció a la NASA por el regalo que le dio tras su lanzamiento.

Oye @NASA … recibí tu regalo. Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y solo quería decir … aww, no deberías haberlo hecho. Diviértete allá arriba @NASAPersevere

Hey @NASA ….. I received your gift. I know it’s been 20 years since we met on Mars and I just wanted to say ….. aww you shouldn’t have ?????? !!!!! Have fun up there @NASAPersevere !!!!! — Britney Spears (@britneyspears) May 16, 2020

A lo que la NASA respondió a través de su cuenta @NASAPersevere:

Bueno, hola, @britneyspears ¡Si! Estoy lleno y casi listo para volar en julio, aterrizando en Marte el próximo febrero. Recogeré rocas para una futura misión para enviar de vuelta, pero sé que bajé y te las conseguí.

Well hello there, @britneyspears. Yes! I'm packed and almost ready to fly in July, landing on Mars next February. I’ll collect rocks for a future mission to send back, but know I went down and got them for you. https://t.co/SQbNpx3Eln pic.twitter.com/XQCruBk8vr — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 16, 2020

Cabe recordar que el video musical de la canción “Oops!… I Did It Again” estaba ambientado en Marte.

En 2012, Britney mandó un mensaje a través de Twitter a la nave espacial de la NASA, Curiosity, que aterrizó en el planeta rojo a principios de agosto de ese año.

“Está Marte igual que en 2000?”, le preguntó la artista, reportó entonces la revista “People” en su edición digital.

La nave, que ya enviaba imágenes a la NASA, le respondió a través de su página oficial de Twitter. “Hey Brit Brit. Marte todavía luce bien. Quizás algún día un astronauta me traiga un regalo a mí también. Cruzo los tornillos!”.

En el vídeo de Britney, un astronauta enviado a Marte le da un regalo a la cantante, el cual era el corazón del océano, el diamante azul de ficción de la película “Titanic”.

El segundo álbum de la princesa del pop Britney Spears, Oops!… I Did It Again, con el que alcanzó el éxito internacional luego de debutar con Baby One More Time en 1997, cumplió 20 años y para celebrar estas dos décadas, la rubia emitió un mensaje en redes sociales.

La cantante de 38 años agradeció a sus fans por enviarle un video conmemorativo de esta producción lanzada en el 2000 que trajo éxitos como Oops!… I Did It Again, Stronger, Lucky y Don’t Let Me Be the Last to Know, todos tuvieron sus respectivos videoclips que encabezaron las listas musicales de aquel momento como las de la cadena televisiva MTV.

“Gracias a quien quiera que haya hecho este video… Casi se me cae el teléfono cuando lo vi porque no me lo esperaba. ¡20 años desde el álbum ‘Oops’! Fue tanta la anticipación y las mariposas en el estómago antes del lanzamiento. Ese disco superó todas mis expectativas, escribió Spears en redes sociales.

El video subido por la vocalista en sus cuentas oficiales muestra algunos fragmentos de entrevista que brindó durante el tiempo de su lanzamiento donde manifestaba sentirse muy feliz con el resultado pues mostraba una faceta de su carrera más madura.

Este trabajo discográfico recibió críticas positivas así como reseñas por parte de los medios especializados en música pues Oops!… I Did It Again se trataba de la continuidad del éxito de la artista estadounidense que inició su carrera solista a finales de la década de 1990 con el recordado tema Baby One More Time.