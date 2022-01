Trendy.- La intérprete mexicana, Natalia Lafourcade salió a desmentir en sus redes sociales un supuesto video que apuntaba que falleció durante el fin de semana. Fue a través de un video en Instagram donde la intérprete de Hasta la Raíz, alertó a sus fans, pues una noticia que surgió en YouTube señalaba que la cantante mexicana de 37 había muerto.

Sin embargo, la noticia trascendió hasta la cantante que no dudo en dirigirse a sus seguidores y desmentir los rumores relacionados con su salud: “Acabo de ver un video en YouTube en donde dicen que morí esta mañana, que estoy muerta. Este videito se los mando desde la cocina de mi casa”, explicó primeramente la cantautora mexicana.

Asimismo, Natalia Lafourcade aclaró que no tiene cáncer como se especuló en el video y pidió la ayuda de sus seguidores para desmentir la información: “Estoy viva, no he tenido ningún velorio, no tengo cáncer ni estoy muerta. Estoy aquí en la cocina de mi hogar disfrutando de un descanso entre grabaciones de proyectos que vienen”, finalizó la intérprete de Tú Sí Sabes Quererme.

La práctica de difundir este tipo de noticias en los que se anuncia la muerte de una persona muy conocida generan mucho tráfico de visitas, visitas que se monetizan. El clickbait se convierte en dinero, por eso cuanto más famosa sea la persona afectada por esta clase de desinformación, más dinero puede llegar a conseguir la página que ha publicado dicha noticia.

Durante el primer mes del año, Natalia Lafourcade se ha visto ligada a diversas controversias relacionadas con las redes sociales. El pasado 14 de enero, la cantautora de Musas, compartió nuevamente en su Instagram que había sufrido el robo de su cuenta de WhatsApp.

“Amigos y amigas hermosos, me hackearon mi cuenta de WhatsApp y estuvieron mandando mensajes en mi nombre que no son ciertos. Solo no se asusten, ya lo estoy solucionando, estaré sin WhatsApp un tiempo”, escribió la cantante mexicana en una storie de Instagram.

El mensaje de Lafourcade dejó en claro que ya estaba tratando de recuperar su cuenta, mientras queda solucionado todo, prefirió prevenir que sus contactos fueran víctimas de algún fraude por esta red social.

Natalia Lafourcade, es una de las cantantes y compositoras más reputadas, pues en su discografía cuenta con temas altamente valorados que la han convertido en ganadora de premios internacionales y una figura reconocida en el mundo de la música, actualmente cuenta con 15 Grammys.

El estrellato de Lafourcade se extiende a otras latitudes, donde el público la identifica por sus características interpretaciones, llenas de significados gracias a su larga trayectoria de 20 años, que la han colocado como una de las mejores voces mexicanas de la última década.

Sus apariciones en los escenarios, siempre se han caracterizado por ofrecerle al público un show lleno de rock alternativo, bossa nova, tradicional mexicano y otros estilos llenos de color y experimentación sonora. Actualmente, Natalia Lafourcade está en promoción de su disco Un canto por México, vol. 2.

Por otro lado, su última gran producción fue fuera de los escenarios cuando participó junto al actor Adam Driver en la cinta Annette, del director francés Leos Carax.

Fuente: Infobae