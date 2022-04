Trendy.- Marvel acaba de lanzar el impresionante tráiler de ‘Thor: Love and Thunder’, en el cual podemos ver por primera vez a Natalie Portman transformada en la nueva Diosa del Trueno. Además, la compañía también ha lanzado un vistoso cartel.

El regreso de Portman al Universo Cinematográfico de Marvel es una de las grandes novedades de esta cuarta entrega de la franquicia liderada por Chris Hemsworth. Recordemos que la actriz se ausentó en ‘Thor Ragnarok’ y no fueron pocos los que pensaban que nunca volvería. Pues lo ha hecho, y de menuda forma.

Eso sí, el avance hace algo más de hincapié en el hecho de que los Guardianes de la Galaxia también participan en ‘Thor: Love and Thunder’. Huele a que habrá más de un choque entre los personajes interpretados por Hemsworth y Chris Pratt, ¿verdad?

En ‘Thor: Love and Thunder’ también regresan Tessa Thompson como Valquiria, Jaimie Alexander como Sif, Pom Klementieff como Mantis, Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebula o Jeff Goldblum como el Gran Maestro. Entre las novedades sobresale el fichaje de Christian Bale como Gorr, el gran villano de la función de quien ya tenemos una primera imagen, y el cameo de Russell Crowe dando vida a Zeus.

Por su parte, Taika Waititi vuelve a ocuparse de la puesta en escena con la esperanza de que ‘Thor: Love and Thunder’ sea un gran éxito de taquilla. Todavía tendremos que esperar para descubrirlo, ya que su estreno no tendrá lugar hasta el 8 de julio.

