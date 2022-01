Music.- Coachella Valley Music and Arts Festival actualizó su alineación de bandas para la edición 2022, misma que ha pospuesto su realización desde 2020, pues la pandemia por coronavirus apagó las luces y las bocinas.

Entre las nuevas noticias destacan un par de proyectos mexicanos de gran relevancia. En primera instancia, el debut de Grupo Firme en Coachella, los días viernes 15 y 22 de abril de 2022, misma fecha donde hubo otro gran cambio.

Luego de varios años en silencio, Rage Against The Machine era la gran apuesta del festival que se realiza anualmente en Indio, California; sin embargo, fueron reemplazados por Harry Styles, la estrella británica ex miembro de One Direction. No hubo mayor explicación.

No fue el único gran cambio a nivel internacional, pues Través Scott salió del cartel después de su trágico festival Astroworld en Texas, donde ocho personas murieron por el aplastamiento derivado del gran número de personas que se dieron cita. Su lugar fue tomado por la famosa y joven cantante Billie Eilish.

Por otra parte, los días domingo 17 y 24 de abril, se añadió Natanael Cano, el cantante mexicano de Trap que mezcla su estilo con el llamado regional mexicano, causando gran sensación entre el público mexicano y norteamericano con los “Corridos Tumbados”.

Ambos acompañarán a otros proyectos mexicanos que ya habían sido confirmados por el festival. Los mismos fines de semana que el originario de Sonora, destaca la participación estelar de Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, o Banda MS a secas.

Por último, el cantautor chihuahuense Ed Maverick tendrá su primera oportunidad en el cartel de Coachella Valley Music and Arts Festival. Sus fechas de presentación serán los días 16 y 23 de abril de 2022.

