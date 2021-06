Chilpancingo, Guerrero.- La gobernadora electa de Guerrero por Morena, Evelyn Salgado Pineda consideró que es necesario que la administración entrante, que encabezará, y saliente tengan un acercamiento para que haya una transición ordenada, sin embargo, confirmó que aún no tienen planeada una reunión para ello.

Entrevistada durante un evento público de la alcaldesa electa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, la hija de Félix Salgado Macedonio dijo que la reunión se tiene que dar muy pronto, pero que todavía no se tiene una fecha establecida.

“Tenemos que reunirnos para que la transición se dé de una forma ordenada y pacífica, no tenemos otro tema, y para él ( el actual titular del Poder Ejecutivo, Héctor Astudillo Flores) mi respeto”, manifestó.

Como se recordará, el martes pasado el mandatario estatal dio a conocer en entrevista que hasta ese día no se había comunicado con Salgado Pineda y que tampoco tenía programado reunirse con ella.

No obstante, consideró que el próximo gobierno tiene la obligación de mantener la gobernabilidad en la que ha transitado la entidad suriana por lo menos en los últimos seis años.

En otro tema, la consanguínea del senador de la República mencionó que en su visita al CEN de Morena, en la Ciudad de México, “se firmó el compromiso de gobernar bajo los principios de la Cuarta Transformación, es decir, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Guerrero”.