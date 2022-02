Trendy.- La ceremonia de Nominaciones a los los Premios Oscar 2022 ha concluido y ya se conoce a todos los nominados en las 23 categorías. En esta ocasión fueron los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross los encargados de ofrecer en vivo la lista de candidatos para ganar las preciadas estatuillas en la edición número 94 de los premios.

No hay que olvidar que este 2022 los Premios Oscar se desarrollarán fuera del tradicional mes de febrero y se celebrarán el próximo 27 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood.

Un buen inicio de año atañe a cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien ha conseguido cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2022 por su película: “El Callejón de las Almas perdidas” (Nightmare Alley).

El mexicano Guillermo del Toro destaco en la nominación con El callejón de las almas perdidas en cuatro categorías: Mejor Película, Mejor fotografía, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

Los premios Oscar son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ( AMPAS), organización integrada por nueve mil 487 miembros y dividida en 17 ramas que, cada año, siguen un complicado proceso de voto para obtener su lista de nominaciones y posteriormente, de ganadoras.

