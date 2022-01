Trendy.- Ninel Conde es una de las celebridades más polémicas y siempre da de qué hablar. En esta ocasión sus fans se deleitaron, pues subió una fotografía a su cuenta de Instagram, en la cual se ve con un atuendo con un diminuto bañador rojo que con el cual sus encantos destacaron. Y es que Ninel tiene una figura envidiable gracias a las rutinas de ejercicio y dietas que hace.

Sin duda alguna, “El bombón asesino” es una de las artistas más populares de la pantalla chica en México, pues ha incursionado en la actuación, la música y el modelaje, además de que también es influencer. Pero constantemente causa polémica y es blanco de burlas, casi siempre porque los usuarios de redes la acusan de excederse con las cirugías estéticas, aunque ella siempre lo ha negado.

Presume sus curvas

Pero en esta ocasión aceleró los corazones de sus fans, pues mostró un abdomen marcado; su atuendo lo complementa con un sombrero con motivos rojos, para que combinara con su bikini, el cual lo presumió en una paradisiaca playa.

“Si vives quejándote la vida te dará más cosas para quejarte, si vives agradeciendo la vida te dará más motivos para agradecer! ¿Cómo empiezas tu año?”, escribió en la descripción de la postal.

Ninel Conde ha estado bajo una alimentación estricta para bajar el porcentaje de grasa corporal y subir la masa muscular, por lo que su cuerpo ha cambiado mucho en las últimas semanas y ahora luce espectacular.

Un mejor año

La cantante atravesó por diferentes situaciones complicadas, de entrada su pareja Larry Ramos enfrenta un juicio legal por fraude y recientemente perdió una querella por violencia de género en contra de su ex pareja, pese a que durante el 2020, se difundieron algunas fotografias de Ninel Conde con moretones y golpes en varias partes el cuerpo, algo de lo que la también actriz no se pronunció si no hasta más tarde asegurando que había sido víctima de violencia por parte de su ex novio.

Es por eso que los fans y ella esperan que el 2022 sea un mejor año.

Fuente: El Heraldo