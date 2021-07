Guerrero.- El presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo aseguró que la fecha para la renovación de los órganos del partido debe ser avalado por el Comité Nacional de Morena y no ser una decisión unilateral del líder Mario Delgado Carrillo.

El día de ayer, Delgado Carrillo, en su visita en Chilpancingo, informó que la renovación de los órganos interno de Morena se realizará hasta marzo de 2022, empatados con la consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista telefónica, el diputado local de Morena, Ríos Saucedo dio a conocer que la fecha no es decisión solo del dirigente nacional sino que tiene que ser discutido y aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional.

Luis Enrique Ríos dijo que la fecha anunciada por Mario Delgado, le parece “una estrategia de la burocracia que está alrededor de él, que por cierto están postergando una estrategia que es muy importante para nuestra organización”.

El presidente del Consejo Estatal, recordó que en el triunfo del séptimo aniversario de Morena, celebrado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, hubo cientos personas que “chiflaron la presencia de Mario y eso se llama carecer de legitimidad”.

Aseguró que Mario Delgado está sostenido por medio de acuerdos burocráticos y por una manipulación del estatuto pero reiteró “que no hay legitimidad, ni siquiera de sus propios invitados”, asistentes al evento de celebración.

Se dijo en desacuerdo con la idea de ir vinculando los temas de consultas, que tendrían que ser consultas ciudadanas, no partidarias, porque se entiende como una estrategia y pretexto para irse quedando más tiempo en las dirigencias y desde ahí maniobrar “para que al final sea él y su grupo los que se mantengan con el control del partido”.

Refirió que ha escuchado de las diferentes dirigencia del país, que se debe convocar a la brevedad posible a la renovación de los órganos nacionales, estatales y municipales y no meterlo a una agenda donde él sale favorecido.

Se lamentó que el único grupo que en Guerrero sale favorecido, es el vinculado a Félix Salgado y Marcial Rodríguez, colgándose del tema de la consulta popular del próximo 01 de agosto.

Rechazó lo informado por Mario Delgado porque solo busca quedarse más tiempo al frente de la dirigencia nacional de Morena, por el tema de la consulta de la revocación o no del mandato del presidente de la República.

Advirtió que la consulta de la revocación “no es tema de Morena, es una consulta de carácter ciudadano”.

Aclaró que la fecha dada por Mario Delgado no es ningún acuerdo tomado “porque tendría que ser un acuerdo del Consejo Nacional que estaba convocado para el día 11 de julio pero por maniobras de Mario Delgado se pospuso ese consejo donde se iba a definir la ruta organizativa de Morena”. Dijo que desconoce de dónde sacó Mario Delgado esa fecha “porque no es un acuerdo del órgano partidario, no es un acuerdo del CEN, y no tiene facultad para decir hasta cuándo, ni es acuerdo del Consejo Nacional porque no ha habido sesión del Consejo Nacional”, puntualizó el diputado morenista.