México.- A pesar de todas sus razones políticas, Andrés Manuel López Obrador suena desquiciado cuando se queja de que las mujeres “querían dañar el Palacio Nacional”, en la marcha de #8M.

Ayer aprovechó la mañanera, para pedir que se exhibiera un video donde efectivamente se ven a unas enfurecidas mujeres golpear con martillo el muro de acero que colocó la 4t para evitar el daño patrimonial al Palacio Nacional, patrimonio cultural de México y el mundo.

Y es que Andrés Manuel, insiste en comparar las manifestaciones que él hizo en los últimos años, hace 30 años, con las que hoy hacen las mujeres.

En su lógica presidencial, todas las marchas deberían ser iguales a las de él: pacificas, sin romper un solo vidrio, sin rayar un solo patrimonio cultural.

Lo que tal vez no alcance a comprender Andrés Manuel que el tiempo pasa y cambia, que lo que para él y su movimiento político funcionó para llegar al poder, no funciona para las mujeres que no buscan llegar al poder sino que piden que no las sigan matando.

Hay una gran diferencia y estado de ánimo en luchar por el poder y luchar por mantenerse vivas.

A los movimientos que encabezó, Andrés Manuel (del que fuimos parte en alguno de ellos) no les quedaba otra opción de protestar, casi en silencio, porque efectivamente, la estrategia de los monopolios de comunicación y los intelectuales de derecha, estaban a la espera del menor error, del menor daño a un solo negocio, para echársele encima y exhibirlo como un peligro.

Pero la naturaleza de los movimientos de AMLO y las marchas de las mujeres, son diametralmente opuestas, mientras Andrés Manuel buscaba la presidencia de la República; las mujeres piden por sus vidas.

Mientras en las marchas del desafuero y el campamento de Reforma, había un líder político único, que buscaba ser presidente, en las marchas de las mujeres, no hay una líder única, no quieren ser presidentas de México.

Son muchas voces de mujeres las que hay, enojadas, cansadas, hartas, indignadas, que piden, que gritan, que exigen, que golpean con razón y con el martillo para que no las sigan matando.

El problema de Andrés Manuel, es que no cree que este movimiento sea genuino, tampoco cree que los insultos a Felipe Calderón, por felicitar a las mujeres en su día, sean de verdad.

AMLO se queja de por qué hasta ahora protestan las mujeres y como no lo hicieron antes de que él fuera presidente, (o si lo hicieron, no con tanta intensidad) pues no las valida. Es el ego absoluto y un razonamiento obtuso.

Como sociólogo que es, López Obrador debe saber que la sociedad es un organismo vivo que cambia constantemente, que la realidad misma va cambiando y desafortunadamente para él, los crímenes y la violencia física, emocional y sexual hacia las mujeres no paran y su política pública humanista de apoyo a las mujeres o no funcionan, o no se ve, o no es suficiente.

Por eso es el martillo de las mujeres contra el acero, aunque esto moleste al presidente y pretenda hacer ver a las mujeres como simple vandálicas, sin una pizca de inteligencia y capacidad de organización, AMLO solo debe recordar que no hay enemigo pequeño ni el poder es para siempre.