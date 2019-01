No habrá aumento en multas viales de la CDMX

México.- El exlíder de los grupos de autodefensa en Michoacán, José Manuel Mireles, arremetió en contra del Ejército de Liberación Nacional (EZLN), luego que su dirigencia advirtiera que se opondrá a la construcción del Tren Maya y a la creación de la Guardia Nacional, propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Dudo de la autoridad moral del movimiento zapatista; después del 94 jamás estuvieron ahí —ni de dicho, ni de hecho— donde se derramó sangre en el país”, reclamó Mireles en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que aun no está verificada.

“En Michoacán ni su solidaridad recibimos. Una lástima que líderes lucren pretendiendo hacer ver que los indígenas están en contra del cambio”, remató el exautodefensa, quien aseguró en noviembre pasado que será asesor del gobierno de López Obrador en materia de Seguridad.

El pasado 1 de enero, tras una reunión de varios días para conmemorar los 25 años de su levantamiento, el EZLN lanzó un comunicado final del encuentro en el que afirmó: “Vamos a pelear. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que (López Obrador) pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tenemos miedo a su guardia nacional, que cambió de nombre, para no decir Ejército”, expuso el subcomandante Moisés al leer el comunicado final del encuentro.