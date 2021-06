Chilpancingo, Guerrero.- El presidente del Consejo Estatal de Morena en Guerrero, Luis Enrique Ríos Saucedo dijo que la narrativa de triunfo que maneja el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pudiera ser ficticia, porque en los hechos se obtuvieron menos votos que en el 2018.

En entrevista telefónica se le preguntó su opinión sobre las impugnaciones realizadas tanto al interior de su partido como la hecha por el ex candidato a gobernador Mario Moreno Arcos a la elección de la gubernatura del estado, a lo que respondió que desconoce de manera oficial cuántas impugnaciones presentó Morena en el proceso electoral, porque “esa información solo la manejan los representantes que puso Marcial”.

Sin embargo, dijo que tiene presente sobre dos casos donde ganaron, como Atlamajalcingo del Monte y Huamuxtitlán, “donde hay impugnación a los triunfos de nosotros y estamos a la espera del desenlace pero también en el caso de Buenavista de Cuéllar hay una impugnación de nuestro partido hacia el triunfo del PT”.

Dijo que en el caso de Tlapa, están impugnando el triunfo del PRI, “eso es de lo que tenemos conocimiento y estamos esperando los resolutivos del Tribunal Electoral”.

Aseguró que en todo el proceso ha sido crítico de que durante el lapso que tenían para impugnar, “muchos compañeros no tuvieron acceso a la información electoral, por lo que no se pudo impugnar”, ya que ese material es fundamental y al no contar con esas actas, se dificultó.

También criticó que nunca hubo una ruta de trabajo entre los representantes del partido y los candidatos, ya que algunos candidatos ni siquiera conocían a los representantes, “eso dificultó que Morena pudiera aspirar a más triunfos”.

¿En términos generales, como partido es un balance positivo?

“No, no queremos ser autocomplacientes, a nosotros nos parece que quienes están en los niveles nacionales de dirección y el único personaje que está en lo local, le dieron prioridad solo a la candidatura de la compañera Evelyn y si acaso en Acapulco y Chilpancingo pero hubo un abandono marcado de todas las otras candidaturas”.

Dijo que derivado de esta situación no se pudo obtener “mucho más avance, ya que numéricamente se ganó solo un municipio más que en el 2018, lo anterior a pesar de que ya está a la vista de todos los logros de la 4t”.

Reconoció que en el caso de los distrito locales, el triunfo es menor al de 2018, pues solamente se obtuvieron 15, “estamos equilibrando por el tema de la representación proporcional pero no porque hayamos obtenidos más victorias electorales”.

Refirió que esto refleja en el caso de la Ciudad de México que en lugar de ser un partido que se esté consolidando porque ya son gobierno y porque “hay un esfuerzo enorme del gobierno federal porque la demanda de los ciudadanos están siendo resueltas y porque se está haciendo un viraje al modelo del gobierno pero el partido no logra organizar a los ciudadanos para que voten por él”.

Aseguró que en términos reales, realmente están disminuyendo el número de votos en relación al 2018, ya que en el caso de Guerrero, en 2018 se obtuvieron más de un millón de votos y “ahora estamos un poquito por arriba de los 600 mil votos”

Luis Enrique Ríos Saucedo, dijo que esta disminución de votos, es un tema que debe ser reconocido y no estar echando campanas al vuelo porque “justamente lo que no estamos consiguiendo es justamente eso, consolidar en todos los niveles de representación a la Cuarta Transformación”.

¿Qué opinas sobre las impugnaciones internas que están haciendo ex candidatos a diputados locales que quedaron fuera por cuestiones de género?

“Nuestro partido justo para evitar los agandalles que ocurrían en otros partidos y que siguen ocurriendo, en la representación plurinominal, establecimos a través de los estatus que estos espacios pudieran ser del acceso de cualquier militante a través de un método asambleístico y de insaculación pero cuando sorpresivamente el Comité Nacional se reserva los primeros lugares de diputaciones pluris, 10 hombres y 10 mujeres, es una cosa plena del autoritarismo de cualquier partido”:

Dijo que si esto lo hubiera hecho cualquier otro partido, Morena lo estaría cuestionando, por lo que consideró que si las impugnaciones van en el sentido de cuestionar al partido por haberse reservado cuatro espacios de representación proporcional, estaría de acuerdo con esas impugnaciones.

Ríos Saucedo advirtió que si por el contrario, “recurren al método fácil de impugnar a los que si fueron seleccionados en un mecanismo de insaculación, que fue a ojos de todos un ejercicio transparentes, me parece que lo único que están haciendo es querer despojar a compañeras que están identificadas con nuestro equipo de la posibilidad de acceder a las diputaciones”.

Señaló que espera que las impugnaciones fueran severas pero para las cuatro primeros que fueron reservadas “sin ningún método, más que por el método de Mario Delgado, muy probablemente con la opinión de Marcial Rodríguez”.

Por último dijo que no conoce el sentido de la impugnación que está haciendo el PRI y el PRD, en contra de “nuestra gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, pero finalmente comparto la opinión del gobernador de que son las reglas que cada quien emplea para sus objetivos”.

Aseguró que si hay consistencias en dichas impugnaciones, tendrán que ser revisadas y” probablemente alterarán el resultado, pero si son superficiales y no hay solidez en las impugnaciones pues no variarán los resultados ya conocidos”.