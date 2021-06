Guerrero.- En su segundo día de gira en Guerrero, la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, visitó Ometepec, región de la Costa Chica, en donde manifestó que los partidos de oposición, apoyados por los órganos electorales, buscaron que Morena no estuviera presente en la boleta electoral.



La tarde de este domingo, la morenista, continuó con su gira de agradecimiento; en esta ocasión visitó Ometepec, tierra del exgobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, quien fue uno de los principales impulsores de la alianza PRI-PRD.



En su mensaje, la gobernadora electa, recordó que las instancias oficiales le retiraron la candidatura a gobernador, a su padre, Félix Salgado Macedonio, esto con la intención de frenar a Morena en la entidad “porque Guerrero es uno de los estados más obradoristas”.

“Pensaron que esto ya se había acabado al retirarle la candidatura a Félix Salgado, pensaron que el movimiento ya no existía y que Morena no iba a estar en la boleta, y que iban a acabar con uno de los estados más obradoristas de la república” .



“No les salió, nosotros estuvimos siempre, obstáculo atrás obstáculo, estuvimos de pie. Estuvimos durmiendo afuera del INE en una casa de campaña (…) No pudieron contra todo el pueblo de Guerrero”, manifestó la gobernadora electa de Guerrero.



Afirmó que las elecciones del 6 de junio, fueron ganadas de manera limpia, pese a las acusaciones de los partidos de oposición, y negó tajantemente que existiera compra de votos u otras acciones ilegítimas, para ganar los comicios del 6 de junio.



“Todos y cada uno de los votos para Morena, fueron de manera limpia, fueron de manera valiente, porque la gente a pesar de la intimidación y las amenazas, salió a votar con valentía y ahí están los resultados”.

Nuevamente, recordó que hubo casillas en donde Morena arrasó, como el caso de la casilla 1759, donde el partido del presidente de México, ganó 323 a 0.

Ante cientos de seguidores, detalló que la gira, que durará una semana y recorrerá las siete regiones de Guerrero, tiene como objetivo principal, agradecer a los ciudadanos guerrerense por el voto ejercido en las pasadas elecciones.



En su discurso, sumó una nueva consigna a las tres directrices de AMLO, que son: no mentir, no robar y no traicionar.



“Y también le vamos a añadir, que va a ser: no a la represión, aquí no va a ser un gobierno de represión”, manifestó la gobernadora electa.