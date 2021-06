Villahermosa, Tabasco.- Al comunicar que la madrugada de este jueves recibió la Constancia de Mayoría por parte del INE, que lo acredita como Diputado Electo de la LXV Legislatura, Manuel Rodríguez González hizo el compromiso de trabajar “con ahínco en la consolidación de la 4T no les he fallado y no les voy a fallar”.

De acuerdo con el conteo oficial, Manuel Rodríguez González fue electo por para un segundo periodo consecutivo, luego de obtener la victoria con un total de 92 mil 162 votos, lo que representa el 63 por ciento del total de sufragios emitidos en la elección para diputado federal en el IV Distrito.

Esta diferencia representa para Morena una de las victorias más holgada de las seis que obtuvo en igual número de distritos federales de Tabasco.

“Gracias a los tabasqueños del Distrito Electoral Federal 4 por refrendarme su confianza para representarlos nuevamente en la máxima casa del pueblo”, reconoció Rodríguez González al recibir su Constancia de Mayoría.

En una sesión especial, permanente e ininterrumpida, que inició a las 8 de la mañana de ayer miércoles, se llevó a cabo el cómputo distrital, esto es, la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio de las 531 casillas instaladas en el Distrito Cuatro de Tabasco, y se procedió a declarar la validez de la elección.