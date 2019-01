No podemos permitirnos verdad oficial en caso Tlahuelilpan: CNDH

México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades a llegar a la verdad sobre la explosión en Tlahuelilpan con base en una investigación objetiva, integral, profesional y exhaustiva, sustentada además en elementos técnicos científicos irrefutables.

“Hemos rechazado enfáticamente la imposición de verdades históricas y no podemos permitirnos entrar a una época de verdades oficiales; la verdad es un bien que debemos preservar como factor necesario para llegar a la legalidad; a la verdad no se llega por consensos, a la verdad se llega probando hechos”, puntualizó el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Al presentar su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el titular de la CNDH subrayó que aun cuando no se puede cuestionar la capacidad y la honestidad de los funcionarios que han ofrecido llegar a la verdad en el caso de Tlahuelilpan, “lo cierto es que tales dichos deben estar sustentados en los hechos de una investigación objetiva”.

En respuesta, al fijar el posicionamiento de Morena, la diputada Lorena Villavicencio cuestionó a González Pérez por exigir a las autoridades llegar a la verdad, sin mencionar quienes se dedican al robo de combustibles a gran escala como los responsables de la tragedia.

“Coincido mucho en su diagnóstico, pero me hubiera gustado que no solamente actuara para favorecer la investigación de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan; me hubiera gustado que nuestro comisionado estuviera también interesado en quienes han generado esta desgracia, que son depredadores, que son los que han estimulado este tipo de prácticas, donde no hubo una sola mención. Hay responsables y esos responsables son los que hoy provocaron esta tragedia”, arengó.

El presidente de la CNDH aclaró después que la institución a su cargo no ha hecho señalamientos contra ningún servidor público, sino abrió una queja de oficio y solicitó informes a diversas autoridades, sin prejuzgar sobre las causas del estallido en la referida localidad hidalguense.