México.- Luego de ser parte del grupo de artistas, famosos e influencer que violaron la veda electoral en las pasadas elecciones del 6 de junio, tras mostrar su apoyo al Partido Verde; la integrante de Kabah, Federica Quijano salió a dar cara tras la polémica y se disculpó por su acción, además de que aseguró que no recibió ni un solo peso por ese cato.

Así la cantante hizo uso de sus redes sociales en las que difundió un video señalando y reconociendo que cometió un error en medio del proceso electoral en México, sin embargo, aseguró que ella no forma parte de la lista de famosos a quienes les pagaron por esta promoción.

“Quiero explicarles, el domingo que yo subí esa foto, la subí con toda la emoción del mundo, con todas estas ganas de expresarles mi emoción. Suena ridículo, pero así fue. Les he compartido mis tristezas, me han visto caer, celebrar, festejar… Esta no fue la excepción, la foto que subí el domingo fue un logro”, dijo Quijano.