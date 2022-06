Trendy.- Christian Nodal vuelve a dar de qué hablar y esta vez por compartir sus sentimientos con el público. Y es que desde que terminó su relación con Belinda, el compostitor se ha convertido en tendencia en las redes sociales por distintos motivos.

Entre sus constantes y extravagantes cambios de imagen, sus nuevos tatuajes en el rostro, las mujeres con las que ha sido captado en diferentes ocasiones y hasta la “tiradera” que le dedicó a J Balvin, el nacido en Caborca, Sonora, ha dado mucho de qué hablar.

La noche de este sábado el intérprete de Ya no somos ni seremos llegó a tierras colombianas con su Forajido Tour, donde su recital pasó de ser una ocasión de celebración a una emotiva noche en la que el músico de 23 años abrió su corazón en pleno escenario.

Nodal se dirigió a sus fans para contar cómo se encuentra emocionalmente. Primero agradeció al público asistente al concierto realizado en Montería, Córdoba, por el recibimiento que le dieron, pero confesó que antes de salir al escenario tenía miedo de que los colombianos estuvieran enojados con él por “las cosas que se llegan a decir en los medios”, incluso mencionó que la prensa “no lo quiere”.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo al borde del llanto.

El cantante de De los besos que te di reconoció que no se considera un ejemplo para nadie, ya que al igual que toda la gente comete errores, sin embargo él está expuesto todo el tiempo.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó ya con lágrimas en los ojos.

Este emotivo momento se suma a otra interacción que tuvo el exponente de “mariacheño” con su público en su ya extensa gira por Latinoamérica. El pasado 18 de junio, Christian habría demorado el inicio de su presentación en el Estado Real Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, dando inicio a su concierto con varios minutos de retraso, hecho que habría provocado que algunas personas del público se mostraran molestas cuando el cantante sonorense al fin dio inicio a su show entre sentimientos encontrados.

Y es que en algunos videos que circulan en las redes sociales se puede observar que al ex novio de Belinda le arrojan desde las primeras filas de la parte lateral del escenario lo que parecen ser cubos de hielo, por lo que visiblemente molesto, Nodal exige que se vayan quienes lo agredieron y les sea devuelto el costo de su boleto.

“Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, se le escucha decir al cantante de Aquí abajo en uno de los videos de la presentación que circulan en las redes.

Posteriormente, el ganador del Latin Grammy continuó con su presentación y agradeció a sus fans que lo apoyaron tras sus palabras de enojo con aplausos y gritos de euforia.

Tras el incidente ocurrido la noche del sábado, Nodal tenía previsto brindar otro concierto el domingo 19 de junio, sin embargo, el show a presentarse en La Paz, Bolivia, fue cancelado debido “al incumplimiento del contrato” a pocas horas de comenzar el espectáculo.

Nodal piensa como mujer

Además de este revelador episodio que vivió en un concierto en Colombia, Christian Nodal apareció en la portada de la edición en español de la revista estadounidense Rolling Stone, publicación a la que contó detalles de su infancia, etapa de la vida en la que vivió en condiciones difíciles debido a la precaria salud de su mamá, Cristy Nodal, quien padecía epilepsia, y a la ausencia de su papá, quien tuvo que dejarlo al cuidado de sus abuelos pues él tenía que salir a trabajar.

“Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando”, confesó el músico al medio.

En la entrevista con Rolling Stone, Nodal dijo que “el amor y el desamor son parte de nuestras vidas” y que él espera que lo siga moviendo para seguir haciendo música.

“No necesariamente necesito tener una pareja, el amor está en historias de amistades, puede estar en una historia de una película. Puede estar en algo que veas en la calle, una imagen, el amor está ahí”, afirmó Christian Nodal, y por si eso fuera poco, el cantante afirmó que algo nuevo en él es que le está gustando “pensar más como mujer que como hombre”.

“No sé si decirlo de esa manera, pero me gusta pensar más a profundidad las cosas. Porque creo que estamos donde nos catalogamos en cómo tiene que ser un hombre o cómo tiene que ser una mujer. Creo que a todos nosotros nos falta ser más sensibles, ser más humanos. Tener empatía hacia el mundo. Porque queremos que siempre nos entiendan, pero ¿cuándo te paras tú a entender la situación de otra persona?”, explicó.

Fuente: Infobae y Quien