Trendy.- Recientemente se llevaron a cabo los Latin American Music Awards, evento donde se dieron cita múltiples personalidades del medio de la música y en de la que surgieron algunas anécdotas, una de ellas es la que contó Myrka Dellanos, quien en la gala celebrada en Las Vegas, Nevada, compartió al lado de Christian Nodal.

La presentadora fue la encargada de charlar con algunos invitados a la ceremonia, entre ellos el famoso cantante de estilo “mariacheño”, quien según la ex novia de Luis Miguel, le hizo un desplante que la dejó “en shock” y sin saber qué hacer.

Fue durante la transmisión en vivo de su charla cuando el cantante de Ya no somos ni seremos desairó a la conductora, o al menos así fue percibido por la famosa. Y es que fue durante una emisión de su programa La mesa caliente donde la presentadora reveló qué, platicando con Nodal antes de entrar al aire, el cantante le dijo que tendría un número musical en la gala.

Así que una vez que entraron al aire para la entrevista, la periodista le pidió que le diera un adelanto de la presentación que daría esa noche, el pasado jueves 21 de abril:

“Él estaba como que bien calmado, realmente se había tomado un té con nosotros antes de salir, estuvimos platicando y él me había dicho que iba a cantar cuatro canciones. Cuando salimos al aire con la energía de estar en vivo, le digo: ‘Wow, vas a cantar cuatro canciones…sí un medley, etcétera. Entonces le digo ‘cántame un poquito’, porque muchas veces hacen eso, pero además le digo: ‘cántame al oído’”, expresó.

Sin embargo la respuesta del ex novio de Belinda la dejó perpleja y no supo cómo reaccionar pues se negó a cumplir su petición pese a la “buena química” que hicieron al platicar: “Me dice: ‘bueno en otra ocasión’. Me quedé como (y ahora) ¿qué hago? ¿Qué digo?… Me quedé OK”, expresó.

Para relajar el ambiente, su compañera de emisión Verónica Bastos le dijo a Myrka que ella ya sabía bien lo que es recibir una serenata personal de un cantante famoso, en alusión al conocido romance que Dellanos sostuvo con Luis Miguel hace más de 20 años.

“Ni te preocupes Myrka, otros buenos cantantes mexicanos te han cantado de verdad y al oído”, dijo la presentadora.

Por su parte, la presentadora de Telemundo quiso restarle tensión al asunto y le mandó un saludo al nacido en Caborca, Sonora, hace 23 años: “Bueno Christian un besito y me la debes de cantarme al oído”.

Christian Nodal se alzó en la ceremonia celebrada en Las Vegas con tres galardones: “Artista favorito solo – regional mexicano”, “Álbum favorito – regional mexicano” por el trabajo Ahora, y “Canción favorita regional mexicano” por el tema Botella tras botella.

Además, la producción de Telemundo galardonó a Christian Nodal con el premio a la Evolución Extraordinaria. El evento en el escenario del Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas contó con la presencia de más de 30 artistas en escena y un nutrido grupo de presentadores que se unieron para anunciar a los ganadores.

El premio a la Evolución Extraordinaria se entrega a artistas musicales cuya carrera alcanza éxito de manera acelerada, tal es el caso de Nodal, cuyo primer tema en ser conocido a escalas internacionales fue Adiós Amor en 2016.

Christian Nodal tiene 23 años y es considerado el líder de una nueva generación de la música regional mexicana.

Fuente: Infobae