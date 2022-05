Trendy.- El nombre de Gussy Lau vuelve a hacerse presente en los medios de espectáculos, pues el compositor de música regional mexicana, quien presuntamente sostuvo una relación sentimental con Ángela Aguilar, ahora es señalado por “colgarse del triunfo” de alguien más.

Y es que Gussy Lau, cuyo verdadero nombre es Luis Abraham Buelna Vea, cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito musical, produciendo exitosas canciones para exponentes como Los plebes del rancho, Calibre 50, La arrolladora Banda el Limón y los integrantes de la llamada dinastía Aguilar.

Incluso el músico de 33 años pudo hacerse de un Latin Grammy en 2019, en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana, con el tema No te contaron mal, que se hizo famoso en la voz de Christian Nodal.

Asimismo, en 2021, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó otro galardón por el tema Aquí abajo, interpretado por el ex novio de Belinda, quien ahora explotó contra el compositor nacido en Mocorito Sinaloa.

En uno de sus más recientes lives en redes sociales, Nodal arremetió en contra de su ex casa disquera, Universal Music, y destapó que Gussy Lau no colaboró en los temas por los cuales el artista obtuvo el codiciado Latin Grammy.

El cantante de Ya no somos ni seremos acusó a la discográfica trasnacional de cobrarle para grabar sus videos musicales y “robarle sus sueños y su libertad”, pues según Nodal, Universal no le permitía hacer duetos con artistas talentosos, y por ello tomó la decisión de firmar con Sony Music.

“Yo era el banco de una disquera, yo pagaba mis videos y yo les decía ‘¿en ocho meses me van a reembolsar?’ y no, me lo quitaban de mi dinero (…) Me robaron mis sueños, me robaron mi libertad, me robaron el poder yo hacer duetos con gente súper talentosa, como artista que te hagan eso es horrible”, se quejó el cantante de 23 años en su transmisión.

“Tenía todas estas sanguijuelas pegadas a mi luz… a la fuerza… quiero agradecer mi familia de Sony, me ha dado el lado bueno de estar con una compañía que te respalda desde el inicio y espero que no haya un final, me salvaron de eso”.

Sobre Gussy Lau, quien también ha registrado composiciones suyas bajo el nombre de René Humberto Lau, señaló que le tiene un gran afecto y que lo considera un gran compositor; sin embargo lo acusó de “no haber compuesto nada” y sólo lucirse en el escenario de los Latin Grammys.

“Gussy Lau es un gran compositor y nosotros hicimos como una campaña con Édgar Barrera y todo. Pero este cabrón, yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada de No te contaron mal, ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy (…) Al Gussy yo le dije: ‘bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierd* y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción’ y se pusieron mamones y todo, me costó mucho pero es la realidad”, reveló el nacido en Caborca, Sonora.

En su live, Nodal contó que en al momento de obtener los galardones no reconoció mucho valor en ellos, porque entonces se sentía “muy golpeado por la industria” y consideraba que los Grammy era algo vacío.

“La industria es fea, quiero aclarar algo de Los Grammys porque la industria… no quiero que le vaya mal a otra gente, pero sí siento un poco de impotencia que hay artistas que literalmente no cantan, son autotune y la hacen de pedo porque no les dan un Gramnmy”, expresó.

