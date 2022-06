Trendy.- Christian Nodal está furioso después de que J Balvin se burlara de la nueva imagen del cantante de regional mexicano, al comparar dos fotografías de ellos en Instagram con el mensaje “Encuentra las diferencias”. Lo que empezó como una broma, ha resultado en ofensas entre los artistas y hasta Residente ya se subió al ring defendiendo a Nodal.

Este 1 de junio los cantantes de moda se pusieron bravos en sus redes sociales. A Christian Nodal no le hizo gracia la supuesta broma de J Balvin y tomó como una burla la acción del intérprete de “Vibras”. Acto seguido, le respondió en Instagram con un contundente:

“La diferencia es que yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea y como sea y con orgullo”.

El conflicto no paró ahí, pues se armaron los dimes y diretes entre Christian Nodal y J Balvin a través de las redes sociales al grado de que el intérprete de “Vibras” subió otro video aludiendo a Belinda, para burlarse del originario de Hermosillo. Recordemos que la relación entre los cantantes no terminó nada bien, y su ruptura fue un escándalo que hasta la fecha perdura gracias a la filtración de los chats de Beli con Christian en los que la cantante supuestamente le pide dinero para arreglarse los dientes.

Christian Nodal no aguantó las supuestas bromas de Balvin y acudió de nuevo a su Instagram para enviarle un mensaje. Visiblemente molesto, el exnovio de Belinda despotricó contra el reguetonero:

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es coherente que tiene un documental hablando de la salud mental pero en su cuenta que tiene millones de seguidores sube una foto para que se burlen de mí. No hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”.

El intérprete de “Botella tras botella” continuó su discurso descalificando la carrera y el talento de J Balvin a quien considera “todo lo que está mal en la industria”. Además de advertirle que publicaría una tiradera peor que la de Residente:

“Voy a grabar algo para este compa que no ha aprendido. Te dio una patada en el cu… Residente y no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen más”.

Nodal remató retando a J Balvin a cantar en vivo en su Instagram, además de llamarlo “pen…” y concluyó aconsejándole que “no hay que escupir para arriba”.

J Balvin responde a Nodal

En sus historias de Instagram, J Balvin quiso calmar las aguas, y en un tono más amable mencionó:

“Estamos bonitos los dos, yo me siento sexy, confiado seguro. Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen ya muy sensibles. Si va a sacar la tiradera que sea romántica y que venda”.

Según J Balvin, todo empezó como una broma inocente, sin embargo, el pleito ya escaló hasta el punto en que Nodal publicará una canción contra el colombiano por haber provocado burlas por su apariencia. Los fans de los dos bandos están a la espera del siguiente movimiento.

La tiradera

Nodal prometió a sus seguidores una nueva canción, la cual en un principio sufría ese mismo día por la noche, pero ya dio nueva fecha para disfrutar de esta rola que promete ser una “joya”.

Nodal espera que el colombiano esta vez sí le responda pues cabe recordar que Residente hace unos meses también hizo un tema en donde expone la carencia musical y el nulo talento que tiene el intérprete de “Mi gente” esto según la perspectiva del boricua.

Y aunque todos esperaban una canción como respuesta a Residente, J. Balvin solo siguió de largo sin decir más, por esta razón Nodal advirtió al colombiano que espera que a él si le conteste.

¿Cuándo y en dónde escuchar la canción de Nodal?

Tal y como lo dijimos arriba, Nodal prometió a sus seguidores que la noche de anoche o a más tardar en la madrugada quedaría lista la canción que iría en contra de Balvin y de todo lo que está mal en la industria.

Sin embargo, la canción no salió a la luz, pero Nodal avisó por medio de sus historias de Instagram que en lugar de salir a las tres de la mañana, este tema del cual hasta la redacción de esta nota se desconoce el nombre estaría disponible a partir del mediodía de este jueves (2 de junio).

Nodal tampoco ha revelado el medio por el que compartirá la canción, sin embargo, se espera que sea por medio de su cuenta de Instagram y canal de Youtube oficial que el originario de Caborca, Sonora publique esta canción que de acuerdo con el propio cantante de música regional mexicana es una verdadera obra de arte.

Fuente: El Heraldo